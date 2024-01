Var ferdig på jobb – så skjedde marerittet

Bjørnar Akselsen var akkurat ferdig på jobb som ambulansefagarbeider en marskveld for seks år siden, da han plutselig havnet midt oppe i sitt eget personlige drama.



Datteren var kun seks uker, og etter en lang vakt på jobb skulle Akselsen gjøre kveldsstellet, før han la datteren ned for å sove.

– Alt virket normalt

Barnets mor, Carina Iselin Hansen, som også jobber i ambulansetjenesten, ser til henne, og alt virker normalt.

Men etter kort tid hiver den lille jenta etter pusten.



– Vi ser at hun ikke får puste, og hører at hun har noe i luftveiene, forklarer faren.

Til tross for at de begge jobber med dette hver eneste dag, sprer panikken seg raskt.

– Det er noe helt annet når det er ditt eget barn på seks uker som ikke får puste.

– Hva gjør vi?!

Ambulansen i Bjerkvik i Narvik, hvor de selv bor og jobber, er kun i drift mellom 09 og 21.



– Vi begynte å drodle i panikk. Hva gjør vi? Vi har jo ingenting å hjelpe oss med.

De ender opp med å ringe en kollega, og vedkommende hiver seg rundt og låser seg inn for å hente ambulansen.

– Nå er det ingen pust. Jeg står med henne i armene, og hun blir bare blåere og blåere.

Panikkfølelsen slipper sakte, men sikkert taket, og Akselsen og Hansen klarer å gå inn i rollene som ambulansearbeidere, og utfører førstehjelp på datteren.

I mangel av utstyr, måtte de tenke annerledes:

– Jeg lager et vakuum i hennes munn, og får omsider alt oppkastet hun hadde i lungene, inn i min egen munn.

– Fullstendig panikk

TØFF OPPLEVELSE: For Bjørnar Akselsen er det tøft å tenke tilbake på hendelsen for seks år siden. Foto: Privat

Da begynner datteren så vidt å puste.

Etter en stund kommer ambulansen, og de får endelig instrumenter som kan hjelpe datteren til å puste. Helikopteret med en anestesilege ankommer også stedet.

– Han gir beskjed om at vi har gjort alt riktig, og at hun må fraktes til sykehuset i Narvik som ligger en halvtimes kjøring unna.

Nå rekker Akselsen og samboeren å innse hva de nettopp har vært gjennom.

– Vi fikk fullstendig panikk. I jobbhverdagen får man forberedt seg, men hjemme skjer det så akutt, du rekker knapt å reagere før panikken tar deg.

Omdiskutert plan

Tirsdag ble omtalt som en skjebnedag for innbyggerne i Nord-Norge. Da var styret i Helse Nord samlet for å stemme over en omstridt plan, som har vært gjenstand for en omfattende debatt og kraftig kritikk.

Den omdiskuterte planen innebærer et forslag om å legge ned akuttberedskapen i Lofoten og Narvik.

Det var lenge fullstendig uvisst hvilken retning møtet kom til å gå. Men helt mot slutten kom en overraskende konklusjon:

Direktør Marit Lind trekker hele den omstridte planen fordi de ikke klarer å bli enig.

De vil komme tilbake ved en senere anledning med en ny plan.

THRILLERMØTE: Styret i Helse Nord har brukt hele dagen på heftige diskusjoner. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det gir Akselsen et ytterligere håp om at akuttberedskapen i Narvik skal bevares.

For dersom sykehuset i Narvik ikke hadde vært tilgjengelig for den lille jenta, måtte ambulansen kjørt i ytterligere en time – til sykehuset i Harstad.

Da de ankom sykehuset ble datteren lagt rett inn på intensivavdelingen, hvor den lille jenta ble liggende i noen dager.

– Ingen skam å snu

Akselsen er ikke redd for å ta i, når han beskriver behovet for å ha et sykehus med akuttberedskap i nærheten.

– Det er galskap å fjerne et så viktig tilbud til befolkningen. Det er på ingen måte en skam å snu, og Kjerkol bør kanskje grave seg ned i tide.

Til det svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

– Det er viktig å la sin stemme bli hørt og så er det ikke tatt noen beslutning i denne saken. Dette skal lande slik at det fortsatt blir et godt tilbud, men vi må ha en ressursbruk som hjelper pasientene, sier hun til TV 2.

De siste måneders debatt om hvordan sykehusene i Nord-Norge skal struktureres, får Akselsen til å tenke ekstra mye på hendelsen for seks år siden.

– Å snakke om det, gjør at jeg får gåsehud på ryggen. Man får bare lyst til å gråte av å tenke på det.

– Mye jeg ville sagt

Tiden i etterkant beskriver han som tøff.

– Det tar fra deg nattesøvnen, for man blir jo liggende å overvåke barnet. Det er jo helt vanlig at barn gulper, men redselen for at det samme skal skje igjen er så stor.

Foreldrene delte først historien sin i et Facebook-innlegg.

– Det var marginalt den kvelden i mars. Hun overlevde fordi ambulansen og lokalsykehuset var nært. Det sto om minutter. Det handler om å leve. Ta ikke den muligheten fra oss, skriver Hansen i innlegget.

Akselsen trygler styret om å tenke seg om én ekstra gang.

– Det er mye jeg ville sagt, både som fagperson og som privatperson. Men de er nødt til å tenke seg om.