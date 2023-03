Var direkte på TikTok – så dukket det opp meldinger fra hennes avdøde «far»

I kommentarfeltet til Charlotte dukket det plutselig opp mange meldinger fra mange falske profiler som utga seg for å være faren hennes.

For Charlotte Grønbekk Olsen (31) er TikTok en plattform hvor hun snakker med venner og bekjente.

Mange av samtalene handler om alt mulig de måtte tenke på. Men hjertesaken hennes er stomi. Hun har selv stått frem flere ganger i media og fortalt om at hun er plaget av sykdommen.

Samtalene på TikTok foregår ofte med appens direkte-funksjon, hvor andre brukere på plattformen kan kommentere på det som blir sagt.

Hun har lenge holdt seg til å poste bilder på Instagram. På profilen «Stomiprinsessa» har hun nesten 10.000 følgere.

SJOKKERENDE: Olsen fikk mange meldinger fra en som utga seg for å være faren hennes. Foto: Privat /Skjermbilde

Det var ikke før for en drøy måned siden at hun begynte å snakke direkte på TikTok.

Selv om det ikke er lenge siden hun startet med direktesendingene, har det allerede begynt å dukke opp flere ubehagelige kommentarer.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

«Jeg tok livet mitt på grunn av deg»

På en av direktesendingene hennes begynte det plutselig å dukke opp mange meldinger fra flere av «familiemedlemmene» hennes.

– Det begynte plutselig å komme flere kommentarer fra «pappa», «mamma» og en nær «familievenn».

Faren til Olsen tok sitt eget liv da hun var 12 år gammel. Familievennen døde for ett år siden. For Olsen er det sjokkerende at noen ikke kan la avdøde folk få være i fred.

SAVN: Faren til Charlotte Grønbekk Olsen tok sitt eget liv da hun var 12 år. Foto: Privat

I kommentarene stod det blant annet ting som «jeg tok livet mitt på grunn av deg».

Stomien er og brukt i flere av brukernavnene som er opprettet. Et av brukernavnene er «MammaMøkk».

Olsen anslår at det er opprettet rundt 20 profiler som utgir seg for å være faren hennes. Hvor mange som utgir seg for å være andre familiemedlemmer vet hun ikke.

– Det verste er at de har brukt bilder av pappa og familievennen min. Jeg har aldri opplevd noe lignende, selv om jeg har vært så åpen om stomien i så mange år, sier hun.

Lettere å sjikanere anonymt

– Det er noe med plattformen her som spiller inn.

Det mener Vilde Schanke Sundet. Hun er forsker ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Her forsker hun på spennfeltet mellom medier, politikk og publikum.

– Ulike plattformer får ulik kultur avhengig av de som er på plattformen. På TikTok er det gjerne yngre personer, mens det for eksempel på Facebook er flere eldre personer, sier Sundet.

EKSPERT: Vilde Schanke Sundet er forsker på Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Hun forteller videre at TikTok lenge har vært et sosialt medium for barn og unge hvor det har vært lite voksne til stede.

– Sammenlignet med andre sosiale medier er TikTok mindre styrt etter sosiale nettverk. På TikTok er algoritmestyringen styrt av dine interesser. Dermed er det ikke sikkert vennene dine ser hva du skriver.

– Det er også mange som ikke bruker navnet sitt på TikTok, men heller har et brukernavn. Da blir det mer anonymt. Og vi vet at jo mer anonymt noe er, jo lavere er barrieren for å sjikanere.

Hun sammenligner TikTok med Facebook, hvor det er helt vanlig å ha fullt navn. Dersom noen skriver noe stygt til noen på Facebook, er det lett å se hvem det er som har skrevet den sjikanerende meldingen.

Klare ekspertråd – slik holder du deg trygg på TikTok

– Det er ikke slik at vi har glemt all folkeskikk på TikTok. Men algoritmen belønner gjerne poster og kommentarer som skaper engasjement ved å fremheve dem, slik at det føles som at disse er i overflod.

Olsen er enig i at det ligger noe i muligheten for å være anonym på TikTok.

– Jeg tror det er veldig lett å lage en falsk TikTok-konto og gjemme seg bak denne.

Hatmeldingene flytter seg

Ifølge Niamh Ni Bhroin er det noe med kommunikasjonen som foregår på internett.

Hun er forsker på unges bruk av sosiale medier i deres daglige bruk ved Universitetet i Oslo.

– Helt siden 90-tallet har vi sett at det er lettere å poste stygge kommentarer når man skriver på nett fordi vi ikke kan se de samme sosiale tegnene, som for eksempel ansiktsuttrykk, sier hun.

– Den andre grunnen er at man ser for seg et publikum, også skal man sette opp en forestilling for disse. Da er det ofte at mange gjør seg litt til.

FORSKER: Niamh Ni Bhroin er forsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

At brukere kommenterer hatefulle meldinger på sosiale medier mener Bhroin er en del av ungdomskulturen. Kulturen med å kommentere hatmeldinger flytter seg og gjerne etter den plattformen som unge tar i bruk.

– Før var det mye på Facebook, så flyttet det seg til Instagram og nå er det på TikTok.

Bhroin sier det er vanskelig å vite om vi i fremtiden vil se flere hatefulle meldinger på sosiale medier, men mener at dynamikken er til stede for at det skal kunne fortsette.

– Dersom man ikke får satt inn tiltak mot mobbing, vil hatmeldingene på nett fortsette.

– Vondt at det fortsetter

Som følge av de stygge kommentarene har Olsen valgt å politianmelde sakene.

– Jeg har anmeldt fordi folk tenker gjerne ikke over at dette er straffbart. Folk trenger å vite at dette faktisk ikke er lov.

Birgitte Nilsen Notø er Olsens bistandsadvokat i etterforskningen. Til TV 2 bekrefter hun at saken er anmeldt.

– Saken er per nå anmeldt av min klient. Nå håper vi at politiet foretar en grundig etterforskningen da min klient har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, sier Notø.

FLERE: Det ble opprettet veldig mange falske kontoer som alle kommenterte vonde ting på direktesendingene. Foto: Privat / Skjermbilde

Notø legger til at fordi etterforskningen er i et tidlig stadium så ønsker hun ikke å kommentere saken utover dette.

Også Øst politidistrikt bekrefter at saken er anmeldt. Ifølge politiadvokat Asgjerd Haukvik Grøttum er saken nå under etterforskning som hensynsløs atferd og for bruk av bilde uten samtykke.

– Etterforskingen er helt i innledningsfasen og vi ønsker derfor ikke å se noe nærmere på hvilke etterforskningsskritt vi foretar oss på nåværende tidspunkt.

– Politiet får mange meldinger om netthets og krenkende kommentarer, men denne saken skiller seg nok litt ut fra mange andre med tanke på hvor grov den er og hvor langy noen har gått for å krenke fornærmede, sier Grøttum.

Tar grep

I tillegg til å anmelde saken har Olsen en moderator som hjelper henne å holde kontroll på kommentarene som kommer inn når hun sender direkte.

Ifølge Olsen er det mange som velger å ha en moderator med på direktesendinger.

Men selv med streng moderering av kommentarfeltet og flere blokkerte profiler dukker de stygge kommentarene fortsatt opp.

VONDT: Olsen forteller at det er vondt å lese alle kommentarene. Foto: Privat / Skjermbilde

– Det er veldig vondt at det bare fortsetter. Det er jo mobbing og krenkelser, sier Olsen.

– Alle kommentarene kom veldig fort og på en gang. Det var veldig ubehagelig, spesielt at det er «pappa» som skriver de meldingene.