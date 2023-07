Våpentallet er fremdeles høyt. Derfor er Kripos overrasket

MYE VÅPEN: Nesten 20 000 våpen er levert inn under våpenamnestiet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Er du klar?

Emilie Enger Mehl ser konsentrert ut.

Mellom hendene har justis- og beredskapsministeren fått en gammel Luger-pistol. Det er ikke ofte den erfarne jegeren skyter med håndvåpen.

– Jeg er helt skjelven, jeg.

Så skyter hun og treffer blinken.

– Det var gøy, men det er et alvor bak det og det er det viktigste å huske på.

For denne pistolen er bare en av nesten 20..000 våpen som er levert inn til politiet under våpenamnestiet som har vart siden 1. januar i år.

Frem til 1. juni kunne man levere inn ulovlige våpen uten å risikere straffereaksjon.

FIKK SKYTE: Justis- og beredskapsministeren fikk prøve å skyte med en gammel Luger-pistol som er blitt levert inn under våpenamnestiet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Mye jaktvåpen

– Jeg er veldig glad for at så mange har benyttet seg av våpenamnestiet. Vi vet dessverre at ulovlige våpen kan være attraktive på det kriminelle markedet. Det er mye jaktvåpen som folk har arvet som har kommet inn, sier hun og fortsetter:

– Noe har folk kanskje arvet og så har det blitt liggende på en låve, og det kan være godt for folk å bli kvitt. Men det har også kommet inn maskingevær, maskinpistoler og eksplosiver som kan gjøre veldig stor skade, sier Mehl.

Politiet sier at det har kommet inn våpen som de helst skulle se at ikke var i omløp ute i samfunnet.

– Militære automatvåpen er sånne ting som det ikke burde finnes for mye av.

– Men det kommer inn?

– Ja, det kommer inn. Det er våpen det er viktig å få ut av omløp, det skal ikke befinne seg i de norske hjem, sier Morten Olsen Sandnes, seksjonssjef ved teknisk seksjon i Kripos, til TV 2.

HØYE TALL: Morten Olsen Sandnes i Kripos tror at det fremdeles er mye ulovlige våpen i omløp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mye våpen i omløp

Han hadde ventet å gradvis se færre våpen i Norge.

– I og med at vi har et jevnt tilsig av destruksjonsvåpen, så virker det som det er veldig mye våpen i det norske samfunnet som vi burde få ut av sirkulasjon.

– I og med at vi får inn jevnt 10-12.000 våpen i året og det har vi fått de siste årene også, så tror jeg det er mye tilgjengelig fremdeles. Jeg har ventet på en nedgang, men det er fremdeles høye tall.

Emilie Enger Mehl blir vist rundt på Kripos. Hun får se hvordan våpnene registreres og samles i kasser som skal sendes til destruksjon hos Forsvaret.

Hun mener våpenamnestiet har bidratt til økt samfunnssikkerhet.

BEKYMRET: Emilie Enger Mehl sier det er viktig at ulovlige våpen leveres inn slik at de ikke havner i kriminelles hender. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kan havne i kriminelles hender

– Våpen som ikke er registrert kan havne i kriminelles hender, bli omsatt på det svarte markedet og gjøre stor skade. Derfor mener regjeringen det er viktig å få kontroll på dem.



Hun mener våpen også er en viktig del av en jakttradisjon i Norge.

– Derfor er det viktig at man gjør det skikkelig og følger lover og regler som er knyttet til registrering og oppbevaring.