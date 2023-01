KLAR TALE: Nato-sjef Jens Stoltenberg under NHOs årskonferanse i Oslo spektrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Om Putin vinner, er det en tragedie for ukrainerne, men også en fare for oss. Beskjeden vil da være at om de bruker militær makt, oppnår de det de vil, sa han.

Han understrekte at de aller fleste kriger avsluttes rundt et forhandlingsbord, og at det også er sannsynlig for krigen i Ukraina.

– Det vi vet er at hva Ukraina kan oppnå rundt forhandlingsbordet, er avhengig av hvilken styrke de har på forhandlingsbordet. Så realiteten er at dersom vi ønsker en fredelig løsning, der Ukraina kan være en uavhengig og demokratisk land, må vi støtte Ukraina, sa Stoltenberg og la til:

– Våpen er veien til fred.

– Det er et paradoks, men det er den brutale realiteten vi nå ser i Europa, sa Nato-sjefen.

Stoltenberg mener det er farlig å undervurdere Russland. Han sier at selv om ukrainske styrker har påført russiske styrker store tap, har Russland mobilisert mange nye soldater, rundt 200.000.

– De har vist en stor vilje til å tåle tap og lidelse, de gjør et stort arbeid for å få mer ammunisjon og materiell, og mest av alt har vi ingen indiksjoner på at Putin har endret ambisjonene i Ukraina, sa han.

– Ingen tvil

Vladimir Putins invasjon av Ukraina kom ikke som noe overraskelse, og Nato var forberedt, hevdet Stoltenberg. Han påpeker at de raskt utplasserte styrker i øst.

– Det gjorde vi ikke for å provoserer fram en konflikt med Rusland, men for å forhindre at krigen i Ukraina ble noe verre: En storkrig mellom Russland og Europa i Nato, sa han.

– Et sterkt forsvar trygger freden, mener Nato-sjefen.

Han mener krigen i Ukraina understreker et poeng han gjentatt «mange ganger».

– Vi må investere mer i forsvar. Nå mener jeg det ikke kan være noen tvil i nødvendigheten av å investere, sier han.

Advarer mot avhengighet

Det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, sa han da han talte til NHOs årskonferanse torsdag.

– Vi må ikke overføre teknologi som igjen kan brukes mot oss. Vi skal ikke slutte å handle med Kina, men vi må gjøre det på en måte som ikke truer vår sikkerhet, sa han.

– Det kan ikke være sånn at alle lønnsomme prosjekter gjennomføres fordi de er lønnsomme. Kortsiktige økonomiske interesser kan ikke settes foran grunnleggende nasjonale interesser, fortsatte han.

På samme måte som krig er for alvorlig til å overlates til generalene, er næringsvirksomhet for alvorlig til å overlates til næringslivsledere, mener Natos generalsekretær.

Han avsluttet med understreke viktighetene av at land som tror på demokrati og frihet, står sammen.

– Om vi passer på Nato, vil Nato passe på oss alle sammen.