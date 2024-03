Aktor vil to år og ti måneders fengsel for mannen som dukket naken opp på soverommet til Marta Sandal (90). Forsvareren ba om frifinnelse.

– Hvorfor skulle Marta lyve om dette i avhør? spør statsadvokat Kristine Herrebrøden i sitt avslutningsforedrag.

Den 90 år gamle kvinnen døde tre måneder etter hendelsen, men gjennom lyd- og videoopptak har retten likevel fått høre henne fortelle om bråvåkningen, natt til 11. juli i fjor.

Klokken 05.00 på natten, kom en naken mann plutselig inn på soverommet hennes.

– Han holdt foran nesen og munnen min. Jeg fikk sjokk, sier hun, og fortalte hvordan mannen skal ha revet vekk dynen og prøvd å voldta henne.

– Forsvarsløs person

På rettens siste dag ba statsadvokat Herrebrøden om to år og ti måneders fengsel for den 35 år gamle tiltalte.

– Dette var et overfall i hennes eget hjem, begått mot en forsvarsløs person på sitt mest sårbare sted. Hun var i dyp søvn, i sin egen seng, sier aktor og fortsetter:

– Det er vanskelig å se for seg en mer skremmende opplevelse enn dette, særlig sett i lys av hennes høye alder.

AKTOR: Statsadvokat Kristine Herrebrøden i Hordaland, Sogn og Fjordane Statsadvokatembete mener tiltalte har svært liten troverdighet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ditt svin

Sandal har selv fortalt hvordan hun «kjempet som en katt» etter at det verste sjokket ga seg.

– Ditt svin, tenkte jeg. Jeg ga ham et spark der han tålte minst, slik at han hylte. Han sa at han ville drepe meg. Kanskje det var det som gjorde at jeg fikk uante krefter, sa hun.



Statsadvokat Herrebrøden sier det er ingen grunn til å tvile på forklaringen hennes.

– Hvorfor i all verden skulle fornærmede forklart seg om en slik hendelse dersom den ikke hadde skjedd? Hun forklarte seg med følelser og en innlevelse som indikerer at hun hadde opplevd denne hendelsen.

– Samtidig har hun vært nøktern med detaljene, for dette likte hun egentlig ikke å snakke om.

Tiltalte mente han var offer

Den tiltalte 35-åringen har selv forklart at han aldri hadde seksuelle hensikter, og aldri ønsket å skade Sandal.

Faktisk mente tiltalte at det var han som var offeret i saken.

Tidligere på kvelden skal han ha vært på fest i vestlandsbygda. Der skal han ha blitt utsatt for slag og vold, som gjorde at han rømte og søkte tilflukt i huset til Sandal.

– Jeg traff denne kvinne i huset og sa på engelsk at jeg hadde behov for hjelp. At det var noen gutter som var ute etter å drepe meg, og at jeg hadde behov for en mobillader.



Forsvarer Abdelilah Saeme hevdet i sitt avslutningsforedrag at Sandal kan ha mistolket både situasjonen og det han sa til henne.

Årsaken til misforståelsen kan ifølge advokaten ha vært at norsk ikke er 35-åringen sitt førstespråk.

– Jeg tenker hun kan ha fått sjokk av å se en naken mann, og at hun var oppriktig redd og tenkte at dette var et forsøk på voldtekt. Videre viste han til at noen skulle drepe ham. Det kan hende hun oppfattet det som at han sa han skulle drepe henne, sier Saeme.

ADVOKAT: Abdelilah Saeme forsvarer den tiltalte 35-åringen. Dette bildet er fra en annen rettssak. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ba om frifinnelse

Forsvareren sier videre det ikke fantes noen DNA-spor rundt halsen eller munnen hennes, som indikerer at han skal ha holdt henne fast.

Saeme er også kritisk til spørsmålene Sandal fikk i politiavhørene.

– De fremstår som ledende. Videre kan man ikke legge til grunn at han tok seg inn i huset for å voldta. Han visste ikke hvem som var der, han visste ingenting. Man kan ikke uten videre si at hensikten med å gå inn dit var å gjøre noe straffbart.

Forsvareren ba om full frifinnelse, eller at retten anser tiltalte på mildest mulig måte.

Liten troverdighet

Herrebrøden er derimot klar på at troverdigheten til tiltalte er svært liten.

– Han har endret forklaring en rekke ganger. Først har han sagt at hun hentet ham på busstoppet, men i retten trodde han at huset var hotellet hans.

– Videre har han benektet å huske at han var på soverommet, men i går hadde han forståelse for at det må ha vært skremmende for Sandal.

Forsvareren mente på sin side at klienten hans ble avhørt i ruset tilstand den kvelden, og at man derfor ikke kan bli beskyldt for å bevisst ha forklart seg uriktig.

TRIST: Marta Sandal (90) sin familie har tidligere skrevet til TV 2 at det var ufattelig trist at moren skulle oppleve noe slikt på slutten av livet. Foto: Privat

– Revet ut av søvnen

Døtrene til Sandal har fortalt at 90-åringen slet i månedene etter det angivelige voldtektsforsøket. De mener hun tok med seg hendelsen inn i døden.

Statsadvokaten sier det er skjerpende at en person med så høy alder ble utsatt for voldtektsforsøk.

– Tiltalte har gjennom denne rettssaken prøvd å fremstille seg selv som offeret, men det er Marta Sandal som er fornærmet her.

– Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå hvor skremmende denne opplevelsen må ha vært for henne, der hun brått ble revet ut av søvnen på sitt eget soverom, der hun egentlig skulle vært på sitt tryggeste.

Ifølge tingretten vil det komme dom i saken 5. april.