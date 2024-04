Veronica Bratseth (44) er overveldet over hvor mange unge kvinner som forteller hva de blir utsatt for, uten at noen blir dømt for voldtekt. Flere tar til orde for lovendring.

Veronica Bratseth (44) lever med voldsalarm etter å ha blitt utsatt for fysisk og psykisk vold. Gjerningsmannen ble dømt til fengsel.

– Frykten setter seg i kroppen som en stengsel, forteller hun til TV 2.

Torsdag trosset hun frykten og reiste til Bergen sentrum for å være med på å arrangere en støttemarkering for alle som har vært utsatt for voldtekt. Om lag 2000 møtte opp som en reaksjon på en rekke nyhetssaker om grove overgrep og vold den siste tiden.

STOR ENGASJEMENT: Om lag 2000 møtte opp til markeringen torsdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– I alle partnervoldssaker er det voldtekter. Vi merker det at når vi er inne til avhør så blir den seksuelle volden. Den blir nesten ikke snakket om. For det er veldig vanskelig å skulle bevise at den du bor sammen med voldtar deg, forteller Bratseth, som i fjor startet organisasjon «Aldri alene».

Vanskelig å bevise

Bratseth har i sitt arbeid med organisasjonen møtt kvinner som forteller at det er flere som unngår å anmelde voldtekt hvis det finnes andre bevis for fysisk og psykisk vold.

– De unnlater å ta med voldtekt.



Bratseth sin bistandsadvokat, Kjetil Ottesen, forklarer klientene sine hvor vanskelig det kan være å få en fellende dom for voldtekt.

KREVENDE: Advokat Kjetil Ottesen sier «nei» ikke er nok for å bevise tvang. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Dagens straffelov rammer ikke alle typer seksuelle overgrep. Et stort problem i dag, er at mye av det som defineres som overgrep – hvis noen sier nei, eller ikke vil – så er det ikke straffbart.

Advokaten bruker 80 prosent av arbeidstiden sin på voldsutsatte og sier mange blir svært overrasket over det han forteller.

– Det er ikke nok å si «nei», å gråte, eller å fryse til. Du må bevise at du ble utsatt for vold, eller trusler, eller at du var ute av stand til å motsette deg handlingen for at overgrep skal rammes av lovens paragraf 291.

Straffeloven § 291.Voldtekt Med fengsel inntil 10 år straffes den som a.skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, b.har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller c.ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Massiv mobilisering

Det er spesielt saken hvor tre menn ble frifunnet i Gulating lagmannsrett for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene, som har vakt sterke reaksjoner.

Initiativet for markeringen i Bergen kom fra venninnene Liselinn Woll Kampenes og Karoline Loddengaard, siden kastet «Aldri alene» og andre organisasjoner seg på.

Bratseth har merket at engasjementet har blusset opp for alvor. Torsdag haglet det med meldinger på telefonen hennes.

– 87 meldinger bare fra klokken 6 til klokken 10, sier hun.



Mange takker for støtten, flere deler personlige historier om vold og overgrep, og noen heier på initiativet men sier de ikke klarer å stille personlig, men vil de ønske lykke til.

– Jeg blir helt rørt. Får tårer i øynene når jeg leser meldingene. Unge jenter som ikke har visst om oss. Som forteller at de gjerne skulle gått på markeringen, men ikke tør eller kan.



Rørende var det også å se oppmøtet.

– Dette her er så viktig for alle voldsutsatte. Det er å føle seg trodd. Jeg er så rørt. Der er som å få verdens største klem, sier hun og viser til menneskemengden som på et tidspunkt omkranset Lille Lungegårdsvann i Bergen sentrum.

KREVER LOVENDRING: Mange av de oppmøtte ropte etter en samtykkelov. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vanskelig valg

Advokat Ottesen forteller at mange kvinner spør om det er verdt å anmelde.

– Det er mange som er bekymret for henleggelse, og spør om det er gode nok bevis. Jeg mener en må anmelde hvis en har opplevd noe straffbart og det føles riktig å stå opp for seg selv, uavhengig av om det blir tiltale eller ei.

Han forteller at det uansett om det blir tiltale eller ei, vil forholdet gi statistikk, og kan få konsekvenser senere:

– Jeg har sett at eldre saker har blitt tatt opp igjen, der det har kommet nye bevis. Hvis tidligere forhold ikke hadde blitt anmeldt, hadde ikke politiet hatt bevisbilde.

I LOMMEN: Bratseth er nesten aldri i sentrum, og går ingen steder uten voldsalarmen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mener minstestraffen er streng

For å bli straffedømt, er det en rekke beviskrav som må oppfylles, understreker Ottesen. Spesielt er det vanskelig å bevise sovevoldtekt eller overgrep som skjer på en fest.

– Domstolene kan i prinsippet tenke at de tror på fornærmede, men likevel kan de ikke dømme fordi det ikke gode nok bevis til at det ikke er rom for tvil.

Samtidig mener han at strafferammen for voldtekt kan være et hinder for å få noen dømt. Minstestraffen ble hevet i 2015, og er i dag på tre år.

– Jeg mener det ville vært mer hensiktsmessig å skjønnsmessig vurdere.

Han ber regjeringen se på lovverket.

JOBBER MED ENDRING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Loven er ikke god nok

– Det er vanskelig for domstolene å ordne opp i dette. Dette må det er et lovgivers spørsmål og lovene må i så fall endres.

Det er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) enig i.

– Det er akkurat det vi vurderer nå, om dagens voldtektsbestemmelse er god nok. Vi mener jo at den ikke er det, og derfor kommer vi til å legge fram et nytt forslag som omfatter flere tilfeller, sier justisministeren til TV 2.

Samtidig mener statsråden at flere må ta ansvar for at voldtekter skal forhindres.

– Én av fem kvinner i Norge oppgir at de har blitt utsatt for voldtekt. Det er et veldig høyt tall. Det betyr at de fleste sannsynligvis kjenner noen som har opplevd det, og det er et ansvar som ligger på oss når vi nå skal endre loven og innføre ny samtykkelov.

– Det er også et ansvar som ligger på alle som er et medmenneske i å skape gode holdninger blant barn og unge. Snakke med ungdom om seksualitet og grensesetting.

Skeptisk til samtykkelov

I likhet med justisministeren, tok mange av demonstranten fredag til orde for en samtykkelov.

Bistandsadvokat Ottesen mener på sin side at en slik lov byr på praktiske utfordringer.

– Det er ofte beruselse i disse sakene, og det kan være vanskelig å bevise hva som er et samtykke, og hvor langt samtykket rekker, og når det kan trekkes tilbake.