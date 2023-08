Vann har trengt inn i kraftverk: – Det er krise

Braskereidfoss kraftverk i Våler i Innlandet har onsdag problemer som fører til at flomlukene ikke åpnes.

Utrykningsleder i Våler brann- og redningsvesen, Kjell Ivar Berget, sier at det en krisesituasjon.

– Deler av stasjonen ligger under vann og vannet stiger, så det er krise. Det er vanskelig å få opp alle slusene, og det renner over her snart, sier Berget til Østlendingen.

– Hele pumpestasjonen som gir ferskvann til Vålers befolkning har ikke strøm, så vi jobber med å få koblet det på et aggregat. Dette er veldig alvorlig og vi jobber med saken, sier Berget.



Forsvaret på vei

Det er vurderes å sprenge i området, og politiet får bistand fra bombegruppe og Forsvaret i disse vurderingene.

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Jonny Karlsen, sier til TV 2 at Forsvaret bistår politi og statsforvalter i området.

– Vi har noen sprengingskyndige på vei til Braskereidfoss kraftverk. De skal bistå og gjøre en vurdering i samarbeid med politiet, sier Karlsen.



Det er politiet som har siste ord på om det skal sprenges, opplyser Karlsen, men dersom Forsvarets sprengstoff og ressurser benyttes, er det de som vil være ansvarlig for operasjonen.

– Flodbølge

Politiets innsatsleder på stedet, Merete Hjertø, sier til NRK at politiet i samarbeid med kommunen har startet evakuering langs Glomma.

– Når det er så mye vann kan vi kanskje se for oss, i verste fall, en slags flodbølge som kommer seilende ned elva. Så vi tar forholdsregler og ønsker å evakuere sånn at ingen vil bli tatt de som det skulle komme ås mye vannmengder ned elva, sier Hjertø.

Foto: Hafslund Eco

Fylkesveg 210 på vestsiden av kraftverket er stengt, ifølge Østlendingen. Det er er frykt for at vannet skal grave seg under vegen.



Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har innført luftromsrestriksjoner rundt kraftverket. Restriksjonene gjelder droner og alle typer av luftfartøy, opplyser de i en pressemelding.

– Større skader

Operatøren av kraftverket, Hafslund, opplyser at en nettfeil førte til at aggregatene stoppet klokken 6.30 onsdag morgen.



– Automatikk skal ved en stopp føre til at flomluker åpnes tilsvarende for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke i dette tilfellet, uten at årsakssammenhengen på nåværende tidspunkt er avklart, skriver de i en pressemelding.

Hafslund skriver at vannføringen er raskt stigende i området. Det førte i kombinasjon med den manglende lukeåpningen at vann flommet over dammen og inn i stasjonene.

– De er nå er fylt med vann. Vanninntrengningen har ført til at stasjonene har fått større skader, og ikke kan kjøres, skriver de.

– Hafslund Eco jobber nå med å få kontroll på vannføringen. Manglende avledningskapasitet fører til vannstandsøkning oppstrøms dammen og at veier i området er stengt. Hendelsen har kun ført til materielle skader.