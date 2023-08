Vann har trengt inn i kraftverk – deler av demningen brister

Braskereidfoss kraftverk i Våler i Innlandet har onsdag problemer som fører til at flomlukene ikke åpnes.

Operatøren av kraftverket, Hafslund, opplyser at et strømbrudd førte til at kraftstasjonen måtte stenge klokken 6.30 onsdag morgen.

– Da er det en automatikk at flomlukene åpnes automatisk. Det har ikke skjedd denne gangen. Vannet har ingen sted å renne og har flommet inn i kraftstasjonen, sa pressekontakt i Hafslund Eco, Per Storm-Mathisen, til TV 2 klokken 14.

Ved 16.30-tiden forteller TV 2s reporter på stedet at deler av demningen er i ferd med å briste.

– Kom dere unna! sier innsatslederen på stedet.

Vurderte sprenging

Forsvaret og politiet har vurderer om de skal sprenge sluser for at vannet kan strømme gjennom demningen.



– Det er en krevende situasjon ved Braskereidfoss kraftverk etter at vann har trengt inn i kraftverket. Det er nå besluttet å avvente og ikke gjøre noen tiltak ved kraftverket, skrev politiet i en pressemelding klokken 16.25.

Situasjonen vurderes fortløpende, opplyste de. Det er kraftverkseier Hafslund Eco som nå tar eventuelle beslutninger.

– Vannet har gradvis begynt å trenge igjennom og nå ser eieren at det er en god løsning, slik det ser ut nå, forklarer politiets stabssjef Pål Erik Teigen til TV 2.

OVERSIKT: Politi og forsvar står på en høyde overfor kraftverket. De vurdere å sprenge sluser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Forsvaret på plass

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Jonny Karlsen, sier til TV 2 at Forsvaret bistår politi og statsforvalter i området.

– Vi har noen sprengingskyndige på vei til Braskereidfoss kraftverk. De skal bistå og gjøre en vurdering i samarbeid med politiet, sier Karlsen.



Det er politiet som har siste ord på om det skal sprenges, opplyser Karlsen, men dersom Forsvarets sprengstoff og ressurser benyttes, er det de som vil være ansvarlig for operasjonen.

Krisestab

Politiets innsatsleder på stedet, Merete Hjertø, sa først til NRK at situasjonen i verste fall kunne ende med en slags flodbølge, men like etter klokken 12 avviser politiet dette.

– Det er mye vann, men ikke snakk om en flodbølge, sier Hjertø.

Ordfører May-Liss Sæterdalen forteller til TV 2 at det er mellom ti og 15 husstander er evakuert.

– Jeg fikk melding i dag tidlig av kommunedirektøren om at strømmen hadde gått på kraftstasjonen og hele Våler en periode på grunn av uværet. Det hadde også brent i en trafo ved kraftstasjonen, sier hun.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Kommunen opprettet krisestab klokken 11 og et EPS-senter for evakuerte og pårørende.



– Kommunen har sendt ut SMS til innbyggerne som sier at de må være oppmerksomme og ikke oppholde seg for nær Glomma. Det kan være spennende for noen, men vær obs, sier Sæterdalen.

Ordføreren sier hun er trygg på at de har gode fagfolk på stedet.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, men jeg føler at de fagfolkene vi har gjør gode vurderinger fortløpende.

– Flyforbud

Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, sier situasjonen er «kjempealvorlig».

– Vi håper veldig på at de lykkes med operasjonene som er planlagt, at den forårsaker minst mulig skade, og at man klarer å få brakt folk i sikkerhet, sier han til TV 2.

OVERSVØMMET: Stasjonene er nå fylt med vann. Foto: Hafslund Eco

Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har innført luftromsrestriksjoner rundt kraftverket. Restriksjonene gjelder droner og alle typer av luftfartøy, opplyser de i en pressemelding.

Fylkesvei 210 på vestsiden av kraftverket er stengt, ifølge Østlendingen. Det er er frykt for at vannet skal grave seg under veien.