To uker før landsmøtet i Arbeiderpartiet har valgkomiteen store problemer med å bli enige om hvem som skal sitte i partiledelsen.

UVÆR I KOMITEEN: LOs leder Peggy Hessen Følsvik, som også leder Aps valgkomité, her fotografert på Youngstorget tidligere i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mandag denne uken møttes igjen valgkomiteen i Ap til møte for å forsøke å forhandle seg frem til en løsning som alle valgkomiteens medlemmer kan stille seg bak.



Kilder TV 2 har snakket med forteller at problemene med å bli enige mandag skal ha blitt så store at valgkomiteen har besluttet å holde et nytt møte igjen onsdag.

Ringte rundt

I mellomtiden skal valgkomiteens leder Peggy Følsvik, som også leder LO og nå håndterer den første streiken i et mellomoppgjør siden krigen, ha måttet ta til telefonen.

Etter det TV 2 kjenner til brukte hun deler av tirsdag kveld på å ringe fylkesledere i Arbeiderpartiet for å lodde stemningen for hva som bør skje med partiledelsen.

Dagens partiledelse, som har ledet partiet til historiens dårligste meningsmålinger, består av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Krever endringer

En rekke fylker har i valgkomiteen vært tydelige på at det må skje utskiftninger i partiledelsen, og at det ikke er tilstrekkelig fornyelse at landsmøtet «bare» velger inn kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder, ifølge TV 2s kilder.

Men kravene om at partiledelsen må fornyes møter kraftig motstand fra flere fylker, som selv har ledere som ønsker å beholde plassene sine i sentralstyret.

Særlig har Nordland og Finnmark stått steilt på at nestleder Bjørnar Skjæran må få fortsette etter at AUF lanserte næringsminister Jan Christian Vestre som et nytt navn.

Dersom valgkomiteen skulle velge inn Vestre til partiledelsen tilsier Aps vedtekter at Bjørnar Skjæran må ut, ettersom det ikke kan være mer enn to menn i partiledelsen og Jonas Gahr Støre uansett fortsetter som partileder.

– Ingen kommentar, sier Peggy Følsvik til TV 2.



Gikk ut med Skjæran-støtte

Ringerunden ser ut til å ha fått umiddelbare følger. Onsdag ettermiddag gikk flere Ap-topper i Nord-Norge ut med støtte til Skjæran.

– Det er helt utenkelig at ledelsen i Arbeiderpartiet ikke skulle ha en representant fra kysten eller nord for Dovre. Det vil partiorganisasjonen bare ikke akseptere, sier fylkesleder Mona Nilsen i Nordland Ap i en uttalelse hun har sendt til TV 2.



Uttalelsen er også publisert i VG og NRK.

– Valgkomiteen skal ha en god forklaring hvis de går løs på Bjørnar, sier stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Finnmark Ap til NRK.

Valgkomiteen møtes på nytt igjen onsdag, får TV 2 opplyst.