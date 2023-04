Valgkomiteen diskuterer å ta Vestre inn i Ap-ledelsen

POPULÆR: Jan Christian Vestre, her fotografert på Munch brygge i Oslo sentrum i forbindelse med et TV 2-intervju i mars i år. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det drar seg til i diskusjonene om hvordan partiets øverste ledelse skal settes sammen på Aps landsmøte om kun tre uker.

TV 2 har snakket med en rekke kilder som har innsikt i valgkomiteens arbeid. Ifølge kildene har fremdriften i valgkomiteen frem til påsken vært liten, og det var derfor knyttet stor spenning til hva som ville skje på det fjerde møtet valgkomiteen, som ble avholdt onsdag klokken 16.30.

Møbelarving på bordet

Inne på møtet i Aps partikontorer på Youngstorget møttes de elleve medlemmene av valgkomiteen til møtet som skal ha vart i omtrent fire timer, og hvor diskusjonen om hvordan partiledelsen skal se ut nå har tatt en potensielt dramatisk vending:

Valgkomiteen diskuterer nå muligheten for å ta næringsminister Jan Christian Vestre inn i partiledelsen, får TV 2 opplyst.

TV 2 har ikke fått bekreftet hvem som lanserte Vestres navn inn i valgkomiteen, men hans navn og muligheten for å ta ham inn i ledelsen skal være positivt mottatt av flere fylker, deriblant Oslo, Akershus og Rogaland, ifølge TV 2s kilder.

Fra før av et det klart at alt ligger til rette for at Tonje Brenna vil bli ny nestleder i Ap. At valgkomiteen nå diskuterer muligheten for å ta inn ytterligere en ny person i partiledelsen, vil i tilfelle få direkte konsekvens for andre i dagens partiledelse.

Alle skal ikke med

I dag består Ap-ledelsen av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng, og alle tre har bedt om å bli gjenvalgt.

Hvis Vestre skal inn, så må i tilfelle en mann ut. Og ettersom ingen i valgkomiteen eller noen fylkeslag i Ap har tatt til orde for å skifte ut Jonas Gahr Støre, vil det måtte bety at Bjørnar Skjæran må bli vraket fra partiledelsen.

Men det kan også bety slutten for Kjersti Stensengs åtte år lange periode som partisekretær. Etter det TV 2 kjenner til har ikke komiteen låst seg til at Vestre i tilfelle kun er aktuell til én bestemt post, men at han kan være aktuell både som nestleder og partisekretær.

TETT PÅ STØRE: Jan Christian Vestre, her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum under en pressekonferanse i fjor. Foto: Beate Oma Dahle

Utøya-generasjonen

Vestre, som er født i Haugesund, men oppvokst på Nordberg i Oslo og har en distinkt skarring i sin dialekt arvet fra sin mor, har vært næringsminister siden Støre-regjeringen tiltrådte. Frem til da var han daglig leder i familieselskapet og møbelprodusenten Vestre, som han ledet til stor vekst og fremgang, og han er utdannet jurist. Vestre har også vært leder av Elevorganisasjonen, sentralstyremedlem i AUF og politisk rådgiver i samme departement han nå er sjef i i 2013.

I tillegg var Vestre, i likhet med Brenna, en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011, der 69 mennesker ble skutt og drept av en høyreekstrem, norsk terrorist.

Jan Christian Vestre vil ikke kommentere denne saken overfor TV 2.

TV 2 kjenner ikke til hvilke eventuelle signaler Vestre har gitt til valgkomiteens medlemmer om sitt mulige kandidatur.

Alltid en fra nord?

Situasjonen med Vestres eventuelle inntreden og Skjærans eventuelle uttreden skal, etter det TV 2 kjenner til, også ha medført en diskusjon i valgkomiteen om det er slik at det alltid må være en person fra et av de fire nordligste fylkene med i Aps partiledelse.

Siden 1992 har partiledelsen i Ap alltid hatt ett medlem fra enten Finnmark (Helga Pedersen), Nordland (Hill-Marta Solberg og Bjørnar Skjæran) eller Trøndelag (Trond Giske), med unntak for det drøye året etter at Giske av i 2018.

TV 2 har tidligere fortalt om at flere lokallagsledere og tillitsvalgte i Ap, deriblant Hamar Ap, har pekt på Tanas ordfører og tidligere nestleder, statsråd og parlamentarisk leder Helga Pedersen som en kandidat til ny partisekretær istedenfor Kjersti Stenseng.

Åpen som kandidat

TV 2 kjenner også til at hennes navn har blitt løftet inn i valgkomiteen, men det er uklart for TV 2 hva som er situasjonen knyttet til hennes eventuelle kandidatur i skrivende stund.

POPULÆR: Helga Pedersen, ordfører i Tana og tidligere nestleder i Ap, statsråd og parlamentarisk leder. Her foran Tanaelva under et intervju med TV 2 i mars. Foto: Sverre Saabye

Til partikolleger skal Pedersen ha signalisert at hun er åpen for å være kandidat til partiledelsen, dersom valgkomiteen ønsker det, ifølge TV 2s kilder.

Til TV 2 har Pedersen kun sagt dette om saken:

– Det er et hypotetisk spørsmål, og det ønsker jeg ikke å kommentere nå, sa Pedersen til TV 2 i mars.