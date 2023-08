Valgkampens pris: Store forskjeller mellom partiene

VALGKAMP: Partiene gjør alt de kan for å vinne velgernes stemmer. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Om to uker bestemmes det hvem som skal styre de ulike kommunene rundt om i Norge de neste fire årene.



I ukene frem mot valgdagen hentes det derfor frem store summer fra de ulike partiene for å drive valgkamp.

Pengene går blant annet til reisevirksomhet, annonsering, meningsmålinger, og valgvake på selve valgdagen.

I en kartlegging TV 2 har gjort, kan du nå se hvor mye de ulike partiene bruker på å overbevise nettopp deg om å stemme på dem.



Dette opplyser partiene at er deres valgkampbudsjett i år:

Arbeiderpartiet: 18 millioner kroner

Høyre: 17 millioner kroner

Fremskrittspartiet: 9 millioner kroner

Miljøpartiet de grønne: 6,45 millioner kroner

Venstre: 6,26 millioner kroner

Sosialistisk Venstreparti: 6,1 millioner kroner

Kristelig Folkeparti: 4 millioner kroner

Rødt: 3,48 millioner kroner

Senterpartiet: 3 millioner kroner *



* Summen Senterpartiet har opplyst om, er kun fra sentralt hold. Generalsekretær Knut M. Olsen opplyser til TV 2 at det i hovedsak brukes penger fra fylkes- og lokallagene. Pengebruken fra lokalt hold er ikke kartlagt.

VALGKAMP: De ulike partiene tar frem pengesekken for å overbevise velgerne i valgkampen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Totalt bruker partiene over 70 millioner kroner på valgkampen under høstens kommunevalg. Det er betydelig lavere enn budsjettene som ble brukt under forrige stortingsvalg.

– Betyr en del

Men hvor mye har pengesekken å si?

– En del, ifølge Johannes Bergh som leder valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning.

– Ikke like mye i norsk politikk som i USA eller i land hvor TV-reklame betyr mye.

Bergh trekker frem at norske partier i stor grad har tilgang til å bli synlige gjennom både nasjonale og lokale medier.

– Men det å ha et solid budsjett betyr en del. Det gjør at de kan gjennomføre kampanjer, reise rundt og lage reklamer. Partier som har et romslig budsjett har en fordel, så vi kan ikke late som om penger ikke betyr noe, sier Bergh.

Store transaksjoner i valgkampen

På nettsiden partifinansiering.no kan man se hvor mye de forskjellige partiene mottar av penger under valgkamper og fra hvem pengene kommer.

En av transaksjonene som har fått mest oppmerksomhet så langt er millionbidraget fra «Aksjon for borgerlig valgseier» til Fremskrittspartiet (Frp). Oversikten fra partifinansiering viser at partiet så langt har mottatt 10 millioner kroner fra gruppen.

Bidragene er omstridt fordi gruppen mottar penger fra privatpersoner som anonymiseres. Dermed er det ingen som vet hvem som står bak pengegavene.

OMSTRIDT BIDRAG: Mens andre borgerlige partier tidligere har tilbakebetalt gavepakkene fra den omstridte gruppen, har Frp valgt å fortsette å ta imot pengegaver. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2 har gjentatte ganger spurt Frp om summen fra «Aksjon for borgerlig valgseier» kommer i tillegg til det vedtatte budsjettet på 9 millioner kroner. Det ønsker ikke Frp å svare på.

Men også den rødgrønne siden mottar gode gavepakker. Tall fra partifinansiering viser at fagbevegelsen gir i overkant av 14 millioner kroner til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti inneværende år. De store gavepakkene har tidligere fått kritikk fra borgerlig side.

Drahjelp fra næringslivet



Ikke overraskende får også det største borgerlige partiet Høyre flere bidrag i valgkampen.

Blant dem som har gitt pengestøtte, er forretningsmannen Stein Erik Hagens selskap Cancia AS og rederarving og investor Anders C.G. Wilhelmsens selskap Watrium AS.

BLAR OPP: Milliardær Stein Erik Hagens selskap er en av dem som gir Høyre størst pengestøtte i valgkampen. Foto: Erik Edland / TV 2

I tillegg til selskaper som Christen Sveaas` Kistefoss AS, får også Høyre millionstøtte fra Heje-familiens selskap Agra. Selskapet er mest kjent for merkevarer som Mills, Vita og Hjertego.

Milliardær og investor Christian Ringnes har også donert penger til Høyre, men i motsetning til resten av donasjonene er Ringnes` donasjon forbeholdt Oslo Høyre.

Totalt sørger selskapene for en støtte på litt over 7 millioner til Høyre.

De fleste partiene betaler også en medlemskontingent som er med å finansiere blant annet valgkamper, i tillegg til små og store pengegaver.