– Valgkampen hadde vært lettere uten Melkøya

Vedum ser bemerkelsesverdig opplagt ut når TV 2 møter ham i Finansdepartementet onsdag, tilsynelatende lite preget av at Sp gikk på en smell i kommunevalget.

– Vi hadde et ønske om at vi skulle ha gjort det bedre. I historisk sammenheng er det et av de bedre valgene vi har gjort, men vi har høyere ambisjoner, sier Vedum.

Sp gikk tilbake 6,2 prosentpoeng til 8,2 prosent oppslutning nasjonalt. I Finnmark stupte partiet fra 18,8 ved forrige kommunevalg til 5,3.

Vedum innrømmer nå at timingen for Melkøya var dårlig for partiet og spilte inn på den sterke tilbakegangen.

– Hadde det vært en fordel om Melkøya hadde kommet etter valget?



– Ja, for valget i sin del, så hadde det selvfølgelig vært det. Det ser jo alle, at det ville ha vært en lettere valgkamp. Det har vært en hard runde. Det har vært en belastning, og spesielt noen lokale steder så har det hatt en kostnad, vedgår Sp-lederen.

Vrengt i valgkampen

Han selv og statsminister Jonas Gahr Støre mistet kontrollen over hvordan saken kom ut i mediene på grunn av heten i valgkampen, er Vedums vurdering.



– Altså, jeg tror den stormen som kom skygget litt over vedtaket. Vi fikk bare fram én side, og det ble et litt sånn vrengt bilde, i stedet for at helheten og premissene i vedtaket kom fram. Det har nok litt å gjøre med at det kom midt i en valgkamp.

BARE RING: Trygve Slagsvold Vedum snakker gjerne direkte med sinte partifeller. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sps fylkesledere i Nord-Norge sendte ut et illsint brev til partiledelsen om at de ødela valgkampen i nord, og Sps ordførerkandidat i Lebesby kommune ba Vedum holde seg unna.

– Som partileder og som finansminister må du tåle noen harde ord. Noen ganger er det fortjent og andre ganger er det litt urettferdig. Noe av det skumleste, egentlig, når du har sånn rolle, det er at folk ikke tør å si ifra.

Han ber partifeller ta direkte kontakt på telefonen når de er opprørte, og røper at det hender han tar kontakt med sine argeste kritikere selv.

– Jeg tror det er lurt å snakke sammen, sier han.



Støres bekymringer

Vedum er ubestridt som partileder i Sp, mens i Ap er det en gryende diskusjon om Støre skal skiftes ut før stortingsvalget i 2025.

Men Sp-lederen forsikrer at han ikke melder seg som statsministerkandidat, slik han gjorde foran stortingsvalget sist.

– Nå er vi i regjering, og jeg tror det er nok bekymringer for Jonas som det er. Jeg tror ikke jeg skal bidra med å lansere meg selv som statsministerkandidat i tillegg. Jeg tror statsministeren har nok å bekymre seg for akkurat nå, ler han.

SMILER GODT: Trygve Slagsvold Vedum sier han ikke vil være statsministerkandidat igjen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vedum sier han ikke har noen planer om å trekke seg verken som partileder eller finansminister før valget i 2025, og åpne for et generasjonsskifte i partiet.

– Planen min er er å være partileder og finansminister i en Ap/Sp-regjering. Jeg har et ønske om det, og så er det selvfølgelig landsmøtet som velger.

Tross den sterke tilbakegangen for begge partiet i kommunevalget holder Vedum døren til SV helt stengt.

Han har tro på fornyet tillit til den sittende regjeringen i 2025.

– Vi er valgt for en fireårsperiode, og da skal folk se at det har vært en helt spesiell tid, men at vi har tatt noen grep og tøffe kamper. Folk skal se at at de er i arbeid og at de får mer trygghet rundt sin private økonomi.