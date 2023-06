Valget til Nils kommer til å merkes

For to år siden kjøpte Nils Astrup det som kan være godt nytt for badende.



Han tar opp mobilen og trykker start. Uten en eneste lyd kan han sette kurs mot det perfekte badestedet.

– Jeg har et brennende ønske om å bevare Oslofjorden. Det er for dyrt med diesel. I tillegg er dette nesten helt vedlikeholdsfritt, sier Astrup.

Han kjøpte seg en elektrisk båt.

Den går sakte. Maks åtte knop, tilsvarende rundt 14 kilometer i timen.

– Det er for kosen uansett. Det er en moderne snekke. Det er helt stille, bare lyden av sjø og sjøfugler, forteller han.

I år ble det satt ny rekord med over én million fritidsbåter i Norge. Samlet er det over 600.000 husstander som har fritidsbåt, skrev NTB i vår.

MODERNE: Instrumentene på båten er ikke av den gamle tradisjonelle stilen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Noe må skje



I vinter startet et prosjekt som skal gi over 400 ladepunkter mellom Kristiansand og Göteborg innen 2025. Pengene kommer fra EU, skrev Båtmagasinet.

Birgit Liodden, leder i Norsk Elbåtforening, tror en grønn bølge er på vei inn mot Norge.

– Dette er starten på gjennombruddet. Vi ser at interessen er enorm. Selv om elbåter er dyre nå, har det kommet selskaper som gjør om motor til elmotor, sier Liodden.

– Det grønne skiftet på sjøen kommer. Det tror jeg alle badende og folk med mindre båter, som kajakk, setter pris på. Potensielt kan det bli en kyst uten diesel, bråk og søl i sjøen, forteller hun.



GRØNN BØLGE: Leder i Elbåtforeningen, Birgit Liodden, håper på flere grønne båter langs kysten. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hva med rekkevidde-angst til sjøs?

– Båtene som blir laget, kan lades med vanlig strøm, som på en vanlig brygge. I tillegg er det flere hurtigladere nå. Dette er teknikk som er i flere bransjer, så vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, bare ta det i bruk, svarer hun.

Mye dyrere

Den samlede flåten av fritidsbåter forurenser like mye som innlands flytrafikk. Likevel er fordelene for å velge grønt på fjorden fraværende.

Elbåtforeningen utfordrer regjeringa til å legge til rette for en grønn bølge på sjøen.

– Båtene er dyrere, men det er tidlig i teknologiløpet ennå. De har gitt momsfritak på elbiler før. Det er åpenbart at dette burde prioriteres når vi skal kutte utslipp på alle områder, sier Liodden.

For sånn det er nå, koster elbåter langt mer enn vanlig forurensende båter. Ifølge Liodden koster det normalt 100.000 kroner mer for elbåter. Jo fortere det går, jo dyrere blir differansen.

Medisin for havet, og sjela?

Liodden sier flere må gjøre som Astrup.

– Det må skje. Alt vi har av utslipp må ned, og det gjelder også helt åpenbart båter. Særlig når det gjelder fritidsbåter, som slipper ut unødvendig mye, forteller Liodden.

For Astrup er båten blitt et fristed. Eneste er irritasjonen over dieselmotorer som bråker og forurenser sjøen han vil bade i.

MUSESTILLE: I motsetning til skipet bak, kan skipper Nils Astrup gli stille langs vannet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– For meg er båten medisin. Det er helt stille, også er det en stor bonus at det er fritt for utslipp og støy-forurensing, både under og over vann, sier Astrup.

Men selve perlen i skjellet, kommer når han skal «tanke».

– Det deiligste er at jeg slipper å fylle. Jeg har alltid full tank, så lenge jeg putter i ledningen, forteller han.

Oljesøl til ledninger

Noen som surfer på elbåt-bølgen, er selskapet Green Waves. For tre år siden begynte de å gjøre om fossile båte, til elbåter.

I 2020 skjedde det noe i markedet.

– Det kom en kraftig økning av folk som vil elektrifisere båten. Selv om det er økende, så er det fortsatt mange som ikke vet om muligheten for elbåt ennå. Vi venter litt på at det skal ta skikkelig av. Vi er helt klart i begynnelsen av noe, sier Ida Salomonsen, daglig leder i Green Waves.



GAMMEL - NY: Ifølge folk i bransjen er en elmotor langt enklere enn en gammel motor. Foto: Green Waves

Interessen har økt i takt med kravet om å ta vare på naturen og klima.

– Mange av kundene våre ønsker å bidra til et bedre miljø i fjorden og gjenbruk av båt. Det norske båtfolket er litt konservative, og vil gjerne beholde den gamle båten, da er det fint å kunne gi liv til noe livløst, forteller Salomonsen.



– Det er en stor bonus at vi tar vare på kysten og med en økt bevissthet rundt miljø og klima, da er det flere og flere som ser til elbåt.