Valget på TV 2

11. september skal det avgjøres hvem som skal styre Norges kommuner og fylker de neste fire årene.

TV 2 skal gi deg en bred og omfattende dekning fram mot valgdagen.



–Vi har en regjering som seiler i motvind, og det går mot politisk drama i en rekke store norske byer. Dette blir et svært spennende valg, sier TV 2 nyhetsredaktør, Karianne Solbrække.

Se full oversikt nederst i saken.

KLAR: Nyhetsredaktør Karianne Solbrække gleder seg til valget. Foto: Erik Edland / TV 2

På TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Play kan du se en rekke valgsendinger.



To partilederdebatter i beste sendetid blir de store høydepunktene – i tillegg til selve valgnatt-sendingen mandag 11. september.

– Valg er noe vi alltid satser stort på. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Solbrække.

Ny debattleder

Partilederdebattene sendes direkte tirsdag 29. august og onsdag 6. september.

Den første debatten holdes i TV 2s studio i Media City Bergen, den andre går fra Deichman i Bjørvika i Oslo.



Debatt-veteran Arild Riise blir med i år også, men i år har han med seg sin nye makker Yvonne Fondenes.

– For meg er dette drømmejobben. Det er en av de mest spennende jobbene under et valg og jeg gleder meg skikkelig. Og jeg er glad for at jeg skal dele oppgaven med Arill. Vi skal stille spørsmålene seerne våre faktisk lurer på og kreve svar, sier Yvonne Fondenes.

DEBUT: Yvonne Fondenes debuterer som debattleder dette valget. Foto: Espen Solli

Hun er i gang med forberedelsene til den nye oppgaven.

– Alltid før slike store oppgaver er jeg spent og nervøs, men gleder meg mest. Jeg forbereder meg alltid godt og bruker mye tid på å lese historiske målinger, politiske biografier eller se gamle og nye debatter. Hva har politikerne sagt og lovet før? Hva har de ikke villet svare på i tidligere intervjuer? Det er ofte her man kan finne inspirasjon til noen av de gode spørsmålene, forteller Fondenes.

Valgprognoser for din kommune

TV 2 har en tradisjon og et rykte for å være best på tall. Ambisjonen for 2023-valget er å befeste denne posisjonen, både før, under og etter valget.

TV 2s tall-team med valganalytiker Terje Sørensen og tallanker Kjetil H. Dale i spissen er selvsagt klare for å gyve løs på et nytt valg med nye tall.

Duoen er allerede godt i gang, blant annet med en egen prognosemodul, som ble lansert på TV2.no i juni.

TALLKNUSER: Kjetil H. Dale skal hjelpe oss å forstå tallene bak valget sammen med TV 2s valganalykter Terje Sørensen. Foto: Espen Solli

– Vår valgprognose på TV2.no gir dem som bor i Norges 50 største kommuner, det vil si 3,6 millioner nordmenn, muligheten til å se hvilken vei makten ser ut til å vippe i sin kommune, forteller Karianne Solbrække.

Satser på sosiale medier

TV 2 har stor bredde i dekningen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

I tillegg til de ulike valgsendingene, har valgstoff og politikk også sin naturlige plass i den løpende nyhetsformidlingen både på TV2.no og i nyhetssendingene på TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Play.

På toppen av dette satses det også på eget innhold på sosiale medier.

TV 2 Nyheter har egne kontoer på både TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook – og her blir det valgbonanza.

STYRER SKUTA: Guro Halleraker og Morten Westgaard leder TV 2s SoMe-satsing gjennom valget. Foto: Espen Solli

– Vi mener det er spesielt viktig å treffe de aller yngste velgerne. TV 2-nyhetene har allerede et solid avtrykk i sosiale medier. Dette bygger vi videre på inn mot valget. Vi skal sørge for at valgsatsingene våre når unge på deres egne plattformer og premisser, og vi skal skape eget valginnhold for unge velgere, forteller Solbrække.

Slik blir valget på TV 2

Vi lanserer en rekke konsepter og programmer de neste ukene.

Tallknuserne – premiere 24. august kl. 17.30

I Tallknuserne tar TV 2s tallknusere et dypdykk inn i tallene som betyr noe, og gir deg de ferskeste prognosene og analysene før valget.

Programmet ledes av Kjetil H. Dale, sammen med valganalytiker Terje Sørensen.

Programmet får tre episode, og sendes på TV 2 Nyheter torsdagene 24. august, 31. august og 7. september kl. 17.30. Det blir også tilgjengelig i TV 2 Play.

Valgkveld – premiere søndag 27. august kl. 21.15

I Valgkveld gir vi deg valgkampens største saker og snakkiser. Med spennende gjester i studio tar vi opp temaene som angår folk flest. Programleder er Linn Wiik.

Valgkveld sendes søndag-torsdag gjennom hele valgkampen på TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Play. Unntaket blir under partilederdebattene.

PÅ TV: Linn Wiik skal sammen med gjester ta for seg de største sakene og snakkisene gjennom valget. Foto: Espen Solli

Partilederdebatter – tirsdag 29. august (Bergen) og onsdag 6. september (Oslo) kl. 21.40

Partilederne kjemper om din stemme når de møtes ansikt til ansikt! Yvonne Fondenes og Arill Riise krever svar på de aller viktigste spørsmålene i valgkampen.

Se debattene på TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Play.

Bakrommet – tirsdag 29. august og onsdag 6. september kl. 19.00

Guri Solberg og Rune Kjos lader opp til partilederdebatt med spennende gjester. Stål Talsnes er utegående reporter. Etter debattene blir det reaksjoner og kommentarer på Bakrommet.

Se det på TV 2 Nyheter og TV 2 Play.



BACKSTAGE: Bli med Rune Kjos og Guri Solberg på Bakrommet før og etter partilederdebattene. Foto: Espen Solli

Valgvorspiel – søndag 10. september kl. 20.00

Vi tar pulsen på Norge og varmer opp til valgdagen. Med hjelp fra gode gjester serverer Elin Ludvigsen, Morten Sandøy og tallanker Kjetil H. Dale de ferskeste tallene og analysene om sakene som avgjør valget.

Se det på TV 2 Nyheter og TV 2 Play.

Valgnatt – mandag 11. september kl. 19.00

Morten Sandøy og Elin Ludvigsen leder oss gjennom valgkvelden og valgnatten fra studio i MCB i Bergen. Med i sendingen er spennende gjester og eksperter, tallanker Kjetil H. Dale og valganalytiker Terje Sørensen.

Partilederutspørring – mandag 11. september

Direktesendt partilederdebatt fra Vandrehallen på Stortinget. Programmet er et samarbeid mellom TV 2 og NRK. TV 2s programleder er Selma Joner.

Se det på TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Play.

UTSPØRRING: Selma Joner ser fram til å grille partilederne under valgnatten. Foto: Espen Solli

Valgmorgen – tirsdag 12. september kl. 06.00.

Vi tar deg gjennom valgresultatene, med gjester, eksperter og TV 2s tallknusere.

Se det på TV 2 Nyheter og TV 2 Play.



Følg hele valgkampen på TV 2 Nyheter

På TV 2 Nyheter blir det egne valgsendinger kl. 08.00 hver morgen fra 28. august.

Her får du siste nytt om valget. Vi skal også selvfølgelig ha storbydueller og lokale debatter fra en rekke norske kommuner.