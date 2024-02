Valentines-trend tar av: – Kjenner på presset

14. februar markeres dagen hvor den store kjærligheten skal feires.

Noen legger blod, svette, tårer og ikke minst penger i den store dagen, mens andre er mer opptatt av å kritisere kommersialiseringen.

Men det er ikke alle som har en kjæreste å feire valentinsdagen med. Og det er mange som heller vil vise andre enn kjæresten litt ekstra kjærlighet.

Da er «Galentines Day» kanskje noe for deg og venninnegjengen.

Jentekveld for to

– Vi har snakket om livet og «catchet up» siden det er en stund siden vi så hverandre, forteller Elise Hyggen Pedersen (24) fra Drammen.

Hun og venninnen Nini Diem (23), også fra Drammen, har nettopp laget middag med god musikk på anlegget og er klare for en skikkelig jentekveld.

– Ingen av oss er i et forhold, så da er det hyggelig å kunne kose seg med venner, forteller Pedersen, som legger til at hun aldri har hatt kjæreste.

Derfor har hun alltid tilbrakt valentinsdagen sammen med venner.

Galentines er dagen for jentene, eller «the gals». Ifølge Wikipedia er dagen til for å feire vennskap mellom kvinner og er en påminner om å støtte og løfte hverandre opp.

Selv om dagen feires 13. februar, dagen før valentinsdagen, er det mange som velger å feire Galentines som et alternativ til kjærlighetsdagen 14. februar.

Ifølge Cosmopolitan må man ikke være singel for å feire Galentines. Enten du er i et forhold, et «situationship», i «talking stage» med noen eller evig singel, kan du feire kjærligheten med vennene dine.

Gjør det beste ut av situasjonen

Både Pedersen og Diem er enige om at de kjenner på et press og forventninger knyttet til valentinsdagen.

– Jeg kjenner på presset om at man må gjøre noe. Jeg er jo 24 år, og mange rundt meg er i forhold. Da blir det ofte et samtaleemne når det nærmer seg 14. februar, forteller Pedersen.

For 24-åringen har vennskap alltid vært veldig viktig, og hun ser derfor på Galentines som en fin måte å feire vennskapet på.

– Å pleie vennskapet er viktig, kanskje litt ekstra viktig rundt denne tiden.

På selve valentinsdagen har hun planer med en annen venninne. Da har begge planlagt små gaver de skal gi til hverandre.

For Nini Diem er dette det første året på lenge som singel på valentinsdagen.

– Jeg synes det er veldig fint at man kan ha det hyggelig og gjøre det beste ut av situasjonen med venner, forteller hun.

Fremmer god psykisk helse

Det som er så greit med den uoffisielle høytiden er at den ikke krever en type date, en fancy middag og dyre gaver. Galentines kan gjøres så enkelt som mulig, og fordrer ikke at du trenger å bruke store summer, ifølge Cosmopolitan.



Psykologspesialist Kristina Sjøberg tror en av grunnene til at Galentines har blitt et kjent fenomen, er at vennskap har fått en høyere status i nyere tid.

– Det viser seg at gode vennskap fremmer god psykisk helse, legger Sjøberg til.

PSYKOLOGSPESIALIST: Kristina Sjøberg mener Galentines kan være fint både for de som er i et forhold, og for single. Foto: Bjørnar Strømsholm

Hun forteller videre at vi lever i en tid hvor flere er single, flere lever alene og at det er mer aksept for singellivet enn før.

– Da oppstår slike markeringer som ikke bare gjelder for parforhold, men også der vennskapsforhold er det viktigste forholdet.

For det er visst ikke bare familiære- og parforhold som trenger pleie, ifølge psykologspesialisten.

– Det å nøste opp i uenigheter og å pleie forholdet gjelder også for vennskap. Da kan en markering av det gode ved vennskapet ha noe for seg.

Gjør vondt for noen

Selv om Galentines kan fungere som en fin erstatning til de som er frivillig eller ufrivillig single på valentinsdagen, trekker Sjøberg også frem noen negative sider ved feiringen.

– Det er synd hvis det skaper gruppepress i vennegjengen hvis man heller vil feire Valentines med kjæresten.

Også for dem som verken har kjæreste eller en nær vennegjeng kan Galentines by på problemer.

– Hvis disse merkedagene gjør litt vondt, og man tenker at ingen bryr seg om deg, liker jeg tanken på å være proaktiv. Er man er lei seg fordi man ikke har en date eller venne-avtale, kan man finne på andre ting som handler om kjærlighet, sier Sjøberg.