Valen i retten mandag: – Han er kampklar

UFORSTÅENDE: Kristian Valen forstår ikke hvorfor politiet har tatt ut tiltale og sier ifølge forsvareren sin at våpnene er plomberte eller replikaer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Komiker Kristian Valen (48) er tiltalt for grov overtredelse av våpenlovens forbud mot å eie eller ha våpen uten tillatelse fra politimesteren.

Mandag må han møte i Oslo tingrett.

I tillegg til de ti skytevåpnene tiltalen gjelder, varsler politiet påstand om såkalt forebyggende inndragning av oppunder 50 våpen og våpendeler.

Opptil seks års fengsel

Mange av dem er oppgitt å være gassvåpen, softgun og replikaer.

Både antall og type våpen trekker i skjerpende retning, mener påtalemyndigheten.

Tiltalen omhandler også brudd på narkotikaloven. Valen anklages for å ha oppbevart flere hundre diazepamtabletter.

Av tiltalen mot komikeren går det fram at påtalemyndigheten kan be om fengsel i opptil seks år for de påtalte forholdene.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier at Valen ikke har ønsket å forklare seg til politiet i saken.

– Politiet ser alvorlig på saker hvor våpen er involvert. All den tid tiltalte ikke har ønsket å forklare seg i saken, ønsker vi ikke å kommentere saken, herunder straffepåstand, sier politiadvokaten.

Nekter straffskyld

Kristian Valen nekter straffskyld for alle anklagene.

Hans forsvarer, Bernt Heiberg, sier til TV 2 det er snakk om plomberte våpen.

– Det er replikaer som er brukt av hans produksjonsselskap til sketsjer og andre videoer, sier Heiberg og legger til at bevisoppgaven inneholder erklæringer fra leger og våpenprodusenter.

– Uforståelig

Advokaten sier videre at våpnene er enten plombert av politiet selv eller av velrennomerte forhandlere.

– Vi forstår ikke hvordan politiet mener at han kan straffes for at politiet selv ikke har klart å plombere våpnene på riktig måte.

– Hvordan ser han på å møte i retten?

– Han er kampklar. Han er helt klar på at han ikke har gjort noe gærent. Han skjønner ikke hvordan dette kunne ende opp med å bli en politisak, sier Heiberg.

Forsvareren sier at Valen nå er klar for å bli ferdig med dette og få det for retten.

– Dette har holdt på i tre år, som er uforståelig lenge.