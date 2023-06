Vaksine-boom: – Viktig å ha respekt for flåtten

Med vinteren som et lukket kapittel dukker en kjenning opp på ny:

Flåtten.

– Det er alltid mye flått om våren, slår Arnulf Soleng fast.

Han er seniorforsker ved avdeling for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet (FHI).

Soleng presiserer at det er skogflåtten som er den mest utbredte arten i Norge og som biter folk og dyr.

– Så snart snøen forsvinner og det blir noen plussgrader våkner flått opp etter vinteren.

I perioder med veldig varmt vær og tørke vil man derimot oppleve at det blir færre flått, forklarer Soleng.

Nå viser ferske tall fra FHI at det er en kraftig økning i hvor mange som velger å vaksinere seg mot flåttbitt.

Flere tar grep

TBE er et virus som bæres av skogflåtten. Dersom man blir bitt av skogflått kan man risikere å få Skogflåttencefalitt, som er en infeksjon i nervesystemet.



Ifølge FHI tok 54.203 personer minst en dose med TBE-vaksine i fjor.

Fra januar til mai i fjor hadde 19.647 tatt TBE-vaksinen, mens 44.432 personer har tatt minst en vaksine i samme periode i år.

Det er altså over dobbelt så mange som har tatt vaksinen i år.

Disse er mest utsatt for smitte Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget er mest utsatt for smitte. I Norge er TBE-vaksinen aktuell for personer som ofte blir bitt av flått langs vestkysten av Oslo­fjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen, og langs østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget er mest utsatt for smitte.

Kilde: FHI

– Det er viktig å ha respekt for flåtten, og ikke minst fjerne flått som fester seg på mennesker og kjæledyr, sier Soleng.

I 2022 ble det registrert 84 tilfeller av TBE, ifølge FHI, som understreker at risikoen for å få viruset er svært lav.

Symptomer kan være feber, hodepine og muskelsmerte. 30 prosent av de som blir syke utvikler symptomer på hjernebetennelse, og viruset kan forårsake infeksjon i sentralnervesystemet, ifølge FHI.

TBE-vaksinen beskytter ikke mot Borreliose som også overføres gjennom flåttbitt, men den finnes det per i dag ingen vaksine mot.

Ikke bekymret for jaktflått

Soleng sier skogflåtten er mest utbredt langs kysten fra grensen mot Sverige i sør og til Dønna i Nordland.

Det finnes imidlertid også andre flåttarter i Norge. Deriblant jaktflåtten, som tidligere har skapt overskrifter her til lands.

Jaktflåtten fraktes med trekkfugler til Norge om våren og er tidligere kun påvist på ett menneske i Narvik og en hest i Vestby.

Soleng avkrefter at vi trenger å bekymre oss for jaktflåtten.

– Foreløpig er det ingen grunn til bekymring for at jaktflåtten skal etablere seg i Norge. Den trenger varmere klima enn det vi har i landet per nå, men det vil være viktig å følge med på utviklingen.

Nye flåttarter som nærmer seg Norge Hundeflåtten/husflåtten (Rhipicephalus sanguineus) kan dukke opp etter utenlandsturer med hund eller import av hund fra utlandet. Denne arten er blant annet utbredt i Middelhavsområdet og sør i Europa. Dette er en flåttart som reproduserer innendørs, og som derfor må bekjempes hvis man får den inn i huset. De andre flåttartene tørker heldigvis fort ut og dør hvis de blir tatt med inn. Taigaflåtten (Ixodes persulcatus) er en flått som lever i Russland og i de østlige deler av nord Europa. Den er bærer og reservoar for virus av typen TBEV-Sibirsk og TBEV -Fjerne Østen varianter. Dette er virus som gir mye alvorligere infeksjoner med høyere dødelighet et TBE-viruset vi finner i skogflåtten her i landet. De seinere årene har taigaflåtten flyttet seg vestover først til Finland og nå til Sverige. Det er viktig å overvåke om denne arten allerede har etablert seg i Norge, og om den i så fall bærer med seg de mer alvorligere virusvariantene. En annen flåttart som også nærmer seg Norge er engflåtten (Dermacentor reticulatus). Denne arten bærer blant annet med seg en parasitt (Babesia canis).

Kilde: FHI

Trenger varmt klima for å utvikle seg

Snorre Stuen, flåttforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, sier det er vanskelig å si hvor mye flått det er i år sammenlignet med tidligere år.

– De fleste folk og dyr her i landet blir eventuelt smittet av skogflåtten, både den som er stedegen og den som kommer med trekkfugl.

VANSKELIG: Flåttforsker ved NMBU i Sandnes, Snorre Stuen, sier det er vanskelig å anslå hvor mye flått det er i Norge nå sammenlignet med tidligere. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han sier andre flåttarter også kommer med trekkfugl, som regel som larve eller nymfe, men om de overlever lenge nok til å smitte oss er vanskelig å si noe sikkert om.



– Jaktflåtten trenger for eksempel mer enn 15 grader for å utvikle seg videre. Får vi en varm sommer kan de utvikles til voksent stadium i sensommer/høst og som da kan «jakte» på større pattedyr, inklusive menneske.

– Men det er lite sannsynlig at den vil utgjøre en stor trussel for oss mennesker denne sommeren, legger han til.