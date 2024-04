Våknet til sjokkerende syn: – Veldig kjipt

Vilde Kroken Finseth våknet opp til en uhyggelig overraskelse natt til fredag.

Mens resten av Oslo våknet opp til det skuffende synet av snødekte fortauer og veier, fikk Finseth en ekstra ubehagelig overraskelse da de skulle begi seg ut.

I nabolaget på Frysja i Oslo hadde noen uvelkomne gjester vært på besøk og forsynt seg av den relativt nye bilen hennes.

– Det var veldig kjipt!, sier Finseth til TV 2.

Virket planlagt

ELEKTRISK ANLEGG: Bilen ble frastjålet hele det elektriske anlegget, ifølge Vilde Kroken Finseth. Foto: Privat

For Vilde Kroken Finseth og kjæresten Daniél Talmo Medina ble morgenen litt verre da de så hva som hadde skjedd.

– Jeg skulle ut en tur i dag tidlig da jeg så at panseret på bilen min var borte, forteller Finseth om opplevelsen fra fredagsmorgenen.

Men det var ikke bare panseret som var borte. Hele bilen var rasert.

– Jeg gikk litt i kjelleren, sier Finseth til TV 2 fredag ettermiddag.

– Veldig trist

I det som var blitt et vrak av en bil hadde tyvene stjålet hele det elektriske anlegget og store deler av det som befant seg under panseret.

Finseth opplyser at bilen var låst da tyveriet skjedde, og at det ser ut som de har tatt seg inn via bakruta.

INGEN SURE MINER: Selv om Vilde Kroken Finseth synes opplevelsen var kjip, er hun glad for at det «bare» var bilen det gikk utover. Foto: Privat.

– Jeg vet ikke om verkstedet klarer å reparere bilen, men vi har fått leiebil og klarer oss fint. Men det er veldig trist!

Paret ringte politiet for å varsle tyveriet så fort som mulig. De har også anmeldt saken.

TV 2 har sett bekreftelse av anmeldelsen og har vært i kontakt med politiet som ikke har mulighet til å kommentere saken før det har blitt åpnet etterforskning.

Til tross for en kjedelig start på helgen, forteller Finseth at de ikke tar altfor tungt på tapet. Likevel oppfordrer de folk i Oslo om å være obs og passe på litt ekstra i nabolagene sine.

SMILER: – Livet går videre, sier Vilde Kroken Finseth om hendelsen. Her sammen med samboer Daniél Talmo Medina. Foto: Privat

Av de sjeldne

Fredag ettermiddag kom bilbergingsselskapet Viking for å hente bilen.

Svein Setrom i Viking, bekrefter til TV 2 at de var ute og berget bilen.

– Den der var sjelden. Det så ikke så veldig profesjonelt ut, det ser ut som det har gått litt brutalt for seg, sier han.

I løpet av 2023 ble det registrert 150 saker som gjelder tyveriforsøk eller tyveri av bildeler, forklarer han.

VIKING: Viking hentet bilen, som er en hybrid Toyota rav, fredag ettermiddag. Foto: Privat.

Ikke ukjent for biltyveri

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If. Han er godt kjent med bildeltyveri.

For noen år tilbake var BMW spesielt utsatt for dette, forklarer han.

– Det er som regel mobile vinningskriminelle fra utlandet, som kommer til Norge og gjør raid, forklarer han.

– De har spesialisert seg på ulike typer deler, og på bestemte bilmerker og modeller.



Som regel er det profesjonelle tyver, sier han videre. Om det er tilfelle i Finseth sin sak, vet han ikke.

VRAK: Det som møtte Vilde Kroken Finseth fredag morgen var et vrak av en bil. Foto: Privat.

– Dette skjer i bølger, forteller han.

Han har flere råd til hvordan man kan sikre seg mot bildeltyveri:

– Det viktigste du kan gjøre er å parkere i låst garasje. Da skaper du et ekstra beskyttende skall rundt bilen.

Om det ikke lar seg gjøre anbefaler han å prøve å parkere et sted folksomt sted og med god belysning.

– Da får ikke tyvene mulighet til å jobbe i ro og fred.