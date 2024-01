Våknet til 70 ubesvarte anrop: – Rekker ikke over alle

Marius Rui er en av to daglige ledere i rørleggerbedriften Vinderen Rør i Oslo. Lørdag våknet han til en storm av tapte anrop på vakttelefonen.

– Vi har en vaktordning, så det ringer ofte, men i dag hadde jeg nærmere 70 ubesvarte, sier Rui til TV 2.

Sprengkulden har gjort at vannrør har fryst til i mange boliger i hovedstaden.

– Vi har alle mann i aktivitet, men det holder ikke. Vi rekker ikke over alle, sier Rui.

Tidkrevende og dyrt

Fem rørleggere er ute på jobb for bedriften lørdag, i tillegg til flere innleide.

– Det er vanlig med frosne rør, men nå har nok gradestokken gått lavere enn normalt, sier Rui.

I de boligene rørleggerne rekker å besøke, hjelper de til med å varme opp rørene. Det er tidkrevende arbeid, og kan bli kostbart.

Rui oppfordrer folk til å prøve å ordne opp selv.

– Det er mye man kan gjøre selv, spesielt i dag hvor veldig mange har nyere rørsystemer, sier han.

Et smart triks er ifølge Rui å bruke støvsugeren til å suge varm luft fra en side av røret til den andre. Da vil proppene løsne, forteller han.

NYTTIG: Støvsugeren kan brukes til så mangt. Foto: Erik Edland / TV 2

Advarer

Rui forbereder seg på noen hektiske dager fremover.

– Det er nok mange som er borte nå, som kommer hjem til nedfrosne rør, og i verste fall lekkasjer, advarer han.

For å forebygge tette vannrør deler Rui følgende tips:

Få opp varmen i alle rom det går vann gjennom.

La vannet renne med en liten stråle for sirkulasjon. Gjør det jevnt, med korte intervaller på varmtvannet.

Hvis du har rørkasser med luke i bunnen som virker kalde: lag en luke i toppen også, for ventilasjon.

Meldingene strømmer inn

Kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz, forteller at det i morgentimene og formiddagen lørdag har strømmet inn med henvendelser til dem.

– Vi har fått 70-80 telefoner fra folk over hele landet. Det dreier seg om frosne rør, og hos rundt 30 av henvendelsene er det også snakk om vannskader som følge av dette.

Nå forventer selskapet et skred av meldinger gjennom helgen.

– Vi regner med et stort antall meldinger om dette nå. Hvis du ikke har vann i huset ditt, kontakt rørlegger. Det er lang kø, men snakk med en rørlegger før du gjør noe.

Om du er blant dem som opplever at vannet har frosset i rørene, har Clementz en klar oppfordring:

– Det er svært viktig at opptiningen skjer på en sakte og kontrollert måte. Hvis det skjer for fort, kan vannrøret rett og slett bli ødelagt.

SAKTE OPPTINING: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier det er viktig at opptining av frosne rør skjer sakte. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spesielt én type henvendelser forventer kommunikasjonssjefen en del av de kommende dagene.



– De som bor et sted med lite snø, vil oppleve at telen kryper nedover i bakken, slik at rørene som forsyner huset med vann, fryser. Disse rørene har en mindre dimensjon enn de som går ute i gaten, så de fryser lettere.

Ringer nødnummeret

Brannvesenet i Sør-Øst forteller at mange også har ringt nødnummeret som følge av minusgradene.

Henvendelsene gjelder alt fra råd som følge av vann som har fryst eller strøm som har gått, men også bistand til å bære ved.

– Vi må henstille publikum til å lete opp aktuelle vakttelefoner i deres område og ta kontakt med disse selv. Ved akutte situasjoner og nød, ring 110, skriver brannvesenet på X.

Vi får mange henvendelser på nødnummer 110 som gjelder vann som har fryst, strøm som har gått eller ved som må bæres. Vi må henstille publikum til lete opp aktuelle vakttelefoner i deres område og ta kontakt med disse selv. Ved akutte situasjoner og nød, RING 110 — Sør-Øst 110 (@sorost110) January 6, 2024

Også i Oslo er det økt pågang.

– Vi merker en økt pågang av henvendelser som gjelder frosne rør og vannlekkasjer, men også knyttet til ildsteder og pipe, sier vaktkommandør Glenn Guldbrandsen i brannvesenet til TV 2.

Han viser til at kulden får folk til å fyre hardere enn normalt. Da kan det bli mye røyk, og i noen tilfeller også pipebrann.

– Vi har også fått noen henvendelser knyttet til elektriske anlegg. Det er en kjensgjerning at høy strømbruk kan overbelaste strømanlegget, som gir risiko for varmgang, sier Guldbrandsen.

– Mange er urolige

Brannvesenet er ikke alene om å bli nedringt.

– Mange ringer oss og er urolig for at vannet skal fryse i boligene sine. De er redde for at det skal oppstå vannlekkasjer som følge av frostskader på rørene, sier Ingeborg B. Engh, byggteknisk rådgiver i organisasjonen Huseierne.

Engh mener den vanligste tabben huseiere gjør under sprengkulden er å spare på strømmen.

– Kommer det et temperaturdropp på natten, er det lett at rørene fryser.

Hun mener det viktigste man kan gjøre for huset nå, er holde en jevn innetemperatur.

– Varm opp huset til minst ti grader, også rom du ikke bruker så ofte. Dette er særlig viktig i rom med vanninnstallasjoner, som der du har vaskemaskinen.