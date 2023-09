Denne uken er 30 klimaeksperter fra en rekke land samlet i Bergen for å tilpasse værvarsel til 360 millioner mennesker i Afrika for å øke verdens matproduksjon og unngå at mennesker dør av sult.

– Været i Afrika er svært vanskelig å varsle for det er styrt av veldig lokale tordenbyger. Klarer vi å varsle styrtregn, kan vi unngå skade på mennesker og materiell, sier prosjektleder Erik Kolstad (49).



SAMARBEID: Erik Kolstad og Titike Bahaga ser at mørkeblå felt kan gi fare for flom i Somalia. Foto: Elias Engevik / TV 2

Som meteorolog og klimaforsker i Norce i Bergen leder han EU-prosjektet Confer til 80 millioner kroner.

Målet er å redde liv og materiell ved å varsle riktig vær, hjelpe bønder med å så til rett tid så ikke livsviktige avlinger går tapt, og varsle flomfare så det er mulig å evakuere.

«Nå bør du plante for nå kommer regntiden»

Sammen med klimaforsker Titike Bahaga (41) fra Etiopia ser Kolstad på ukevarselet med styrtregn og flomfare lengst øst i Afrika.

KONSENTRERT: Landsbeboere i Kenya får vite hvilket vær de har i vente fra forskere i storstilt EU-prosjekt. Foto: Edwin Kiplagat / CONFER

Utfordringen kan være å nå ut med værkart fra FNs værovervåking (ICPAC) til innbyggere som ikke har dekning for sms og internett.

– I byene har kanskje en firedel full dekning. Andre steder er det kanskje ikke TV, og noen land har ikke nasjonal værmeldingstjeneste.



Øst-Afrika har lite vanningssystem i jorden og avlinger avhenger av regn. Derfor er det viktig å vite når regntiden kommer.



– Da kan de få tre avlinger, ellers kan alle svikte, forteller Bahaga.



REGNTID: Jo blåere, jo våtere. Kartene kan varsle flomfare eller gunstig tid for å så. Foto: Skjermdump / icpac.net

Enorm kraft

Forskerne har et år igjen av EU-prosjektet for å utvikle en vær- og flomvarslingsmodell til elleve afrikanske land med kraftig tropisk vær.

– Når det er varmere, er det mer energi i været. Når det regner, regner det mer, sier Kolstad.



Det intense regnet skyldes at en varm atmosfære kan holde mye mer vanndamp.

El Nino fortsetter herjingene

El Niño har siden juni i år truffet Europa med hetebølge, skogbranner, og tørke. I høst er det Afrika som får merke effekten av at havoverflaten er varmere enn normalt utenfor vestkysten av Sør-Amerika.

Olav Erikstad i Storm GEO forklarer hvordan byger i tropene på et kontinent forplanter seg rundt ekvator og treffer Afrika.

Øst-Afrika vil få vesentlig mer nedbør enn vanlig i oktober, november og desember.

Værinteresserte har gitt fenomenet moteordet MJO (Madden Julian Oscillation, oppkalt etter de to forskerne som oppdaget svingningene). Det var norske Jakob Bjerknes som oppdaget at El Niño var som en dans mellom havet og atmosfæren, skriver Forskning.no.

Håp om vannkraft

Kolstad håper skreddersydd varsel vil gjøre det mulig også for afrikanske land å regulere vannmengden i demninger for å utnytte vannkraft slik vi gjør i Norge.



– De neste tre månedene er varselet vått. El Niño vil gi veldig mye nedbør. I sterk kontrast til siste to år hvor det har vært tørke i Kenya, Etiopia og Somalia.

MULIGHETER: Titike Bahaga håper bøndene vil få tre avlinger med bedre sesongvarsel. Foto: Elias Engevik / TV 2

I forkant av denne ukens toppmøte for FNs bærekraftmål, slo rapporten United in science fast at det haster å finne varslingssystem for ekstremvær og værmeldinger som kan øke matproduksjon og avverge sult (Teknisk ukeblad).



Leder for verdens meteorologi-stasjon Petteri Taalas sa at bedre varsling ville ha gjort det mulig for nødetatene å evakuere og dermed redde flesteparten da to demninger brast i Derna i Libya.

HASTER: FN-rapport understreker hvor viktig riktig værvarsel er for å redde liv. Foto: Elias Engevik / TV 2

Kolstad understreker behovet for tidlig varsling.

INNSPURT: Erik Kolstad leder det fireårige EU-prosjektet. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Den type varsling er ekstremt viktig. Tidlig varsling er avgjørende for å redde liv. For eksempel ved tropisk storm. Det handler om å redde materiell også, ikke bare redde liv.