Værtrøbbel flere steder – rundt 100 evakuert i Ål

Knapt to uker etter ekstremværet Hans, fører en ny runde med regnvær til evakueringer og flom i Sør-Norge.

Store deler av Østlandet har vært under gult farevarsel på grunn av styrtregn denne helgen.

Søndag ettermiddag har både Ål og Nesbyen satt krisestab på grunn av flom- og skredfare, opplyser kommunene på hjemmesidene sine.

Ordfører i Ål, Solveig Vestenfor (Ap), opplyser til TV 2 at de har evakuert i underkant av 100 personer.

I nabokommunen Nesbyen er Håjenbrua blitt stengt på grunn av flomfare.

– Vi forbereder evakuering av en del folk. Det er ikke satt i gang ennå, men vi har en stab som er klar til å evakuere folk dersom det blir nødvendig, sier Nesbyen-ordfører Tore Haraldset fra Nes bygdeliste.

Alvorlig

Både Ål og Nesbyen ble hardt rammet av ekstremværet Hans tidligere i august, og Haraldset forteller at de var forberedt på uværet som skulle komme til helgen.

– Men det det skulle bli såpass alvorlig, jeg ikke i forkant. Vi trodde at vi skulle unngå det denne gangen, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om at dette skjer såpass kort tid etter Hans?

– Det er tøft å gå på dette etter det vi har vært gjennom, men vi skal klare dette, svarer Haraldset.

Oransje farevarsel

Store deler av Innlandet og Viken har vært under oransje farevarsel for flom helt siden begynnelsen av august.

Søndag har meteorologene også sendt ut et flomvarsel for de nedre delene av Drammensvassdraget, ifølge Varsom.

– Kraftig regn natt til søndag har ført til lokale oversvømmelser, overvann, vann i kjellere og noen jordskred i store deler av Viken og Oslo, opplyser NVE på varslingsiden.

De legger til at det har varselet er oppjustert, ettersom det har kommet «mer regn enn ventet».

– La bilen stå

Ordføreren i Nesbyen forteller at flere av veiene i kommunen er rammet av uværet, og at Rukkedalsveien, som leder opp til flere tusen hytteområder, har bitt midlertidig stengt.

– Det jobbes med å utbedre veien nå, men det tar tid, og vi anbefaler hyttefolket å kjøre om Numedal i stedet, sier han.

Regnværet har også ført til veitrøbbel andre steder på Østlandet. Søndag morgen frarådet Statens vegvesen folk å kjøre inn til Oslo sentrum.

Litt senere på dagen opplyser de at et skred har gått over E6 i hovedstaden:

– La bilen stå hvis du ikke absolutt må kjøre, skriver vegvesenet.

Saken oppdateres!