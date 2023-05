Vært i Danmark over 70 ganger på ti år: – Dramatisk endring

Det er ikke deilig å være norsk i Danmark for tiden. I ti år har Heidi Løland Andersen reist jevnlig til Danmark, men noe har endret seg.

Akkurat nå er det svindyrt å være norsk i Danmark. For nordmenn som elsker nabolandet litt lenger sør, betyr det en langt dyrere rød pølse.

Likevel drar mange nordmenn til utlandet, selv om ferien blir dyrere enn normalt. Tall fra Virke viser at 50 prosent planlegger i feriere utenlands.

Heidi Løland-Andersen fra Lillesand har de siste ti årene dratt mye til Danmark, og for hvert eneste år har det blitt dyrere.

NORSK I DANMARK: Heidi har alltid elsket å være norsk i Danmark. Det gjør hun fortsatt, selv om det koster mer nå. Foto: Privat

– Jeg måtte regne på det og jeg fant ut at jeg har vært i Danmark over 50 ganger de siste ti årene, sier Heidi Løland-Andersen.

I fjor sommer bestemte hun og mannen seg for å kjøpe et feriehus i Skallerup Klit i Hjørring kommune i Danmark.

Agderposten omtalte saken først.

Det var da hun begynte å sjekke hvor mange turer hun faktisk hadde tatt til Danmark, og fant ut at det var rundt 50. Siden da anslår hun at hun har vært der rundt 20 ganger til.

Før hun og familien kjøpte feriehus har de bodd mye på hytter i feriesentre, eller hatt bilferie.



Når TV 2 slår på tråden er hun på vei til fergen for å sette kursen mot nabolandet nok en gang.

Krone for krone

– Jeg tenkte for ti år siden at en norsk krone var en dansk krone.



Og det var nesten sånn. I 2013 kunne nordmenn i stor grad tenke at om de brukte hundre danske kroner, brukte de hundre danske kroner. Slik er det ikke lenger.

I skrivende stund må du ut med 1,61 norske kroner, for hver danske krone. Betaler du hundre danske kroner, blir du trukket 161 norske kroner.

– Det har gått opp et lys underveis. Du kan ikke tenke at det er det samme lenger. Jeg har aldri tenkt at det er mye dyrere i Danmark før vi skulle kjøpe i fjor sommer.

SLAPPER AV: Mannen til Heidi sammen med deres to barn. De tilbringer mye tid sammen i feriehuset. Foto: Privat

– Ikke så gøy



Huset Heidi og familien kjøpte på Nord-Jylland har blitt et fristed for Heidi og familien. Da de kjøpte lå den norske kronen på rundt 1,4 i forhold til den danske kronen.

– Det er ikke så gøy med det lånet akkurat nå. Hver gang jeg overfører norske kroner er det jo mye mindre.



Hun er likevel tydelig på at det er en prioritering de har gjort, og at hun tenker å ha feriehuset i mange år.

– Vi har prioritert det fremfor andre ting. Det har en stor verdi for oss, og det er det vi har hatt mest lyst til.



I alle årene hun har reist ned til Danmark har hun ikke tenkt mye over at det gradvis har blitt dyrere, men nå gjør hun det.

– Det er en ganske dramatisk endring. Vi kjøper mye mat på butikken og sammenligner prisene. Mye mat er fortsatt billigere der nede, men ting som vin og alkohol er ikke like billig nå.



Setter renta selv

Den danske kronen er bundet opp mot euroen og er derfor på et høyere nivå enn den norske.

Dette kalles fastkurspolitikk, noe Norge også hadde på 80 og 90-tallet. Danskene må som hovedregel følge renta som ESB setter, mens i Norge kan vi selv styre renta.

– Men da er det gjerne sånn at man følger etter den europeiske sentralbanken, og deres rente, forklarer valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

FASTKURS: Valutastrateg i Handelsbanken, Nils Knudsen sier det er både positivt og negativt å ha en fastkurspolitikk. Foto: Bård Gudim

Det er både positive og negative sider ved å ikke ha en fastkurspolitikk. Akkurat nå bidrar det til at den norske krona er mye svakere i forhold til Europa, og den danske kronen.

Knudsen tror det vil ta lang tid før det vil bli deilig å være norsk i Danmark igjen.

– Værmessig tror jeg det kan bli en bra sommer, men kronemessig tror jeg vi må vente til neste år før det kan bli bedre.

Snudd på hodet

Feriene til Danmark var stort sett billigere enn Norgesferie for Heidi og familien, forteller hun.

– Vi fikk mye mer for pengene, og følte oss veldig økonomiske som handlet litt stort inn i Danmark på vei hjem. Jeg husker at vi hamstret toalettpapir som studenter, forteller Heidi.



HAMSTRET: Før pleide Heidi å hamstre mat og toalettsaker i Danmark. Det er det slutt på nå. Foto: Privat

Nå er det slutt på hamstringen, og tanken om at Danmark er mye billigere enn Norge.

– Nå er det helt omvendt. Faktisk har vi ledd av at jeg har tatt med meg vin til Danmark, fordi jeg hadde den stående hjemme og skulle være en helg i sommerhuset.