Værsystemet er kjent for å ta med seg mye nedbør – nå kommer det hit

Etter en lang og fin sommer, har høsten denne uken for alvor meldt sin ankomst flere steder i landet.

Og hadde du håpet på at det skulle bli en helg med opplett, har meteorologen en skuffende beskjed.

BERGEN: Regnbyen Bergen må forberede seg på en våt helg. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Har du ikke allerede funnet fram regntøyet er det på tide å gjøre det nå.

– Det blir en våt helg. Det er ingen steder i landet som får en helt tørr helg, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo Beate Tveita.

Våt start

Allerede fredag er det meldt bygevær store deler av landet.

Tveita forteller at det er et lavtrykk over Shetland som vil gi nedbør over store deler av landet.

– Østlandet kan få noen kraftige byger på fredagen, men så vil det trekke seg lenger øst og det betyr at det kan bli litt opphold på Østlandet, sier hun.

Både på Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge vil det også komme nedbør i form av regnbyger.

– Det er flere lavtrykk på vei inn så det er skikkelig høstvær i vente.

Det er lavtrykkene som har skapt en del tropiske stormer i USA den siste tiden, som nå har reist over Atlanterhavet.

– Disse værsystemene er kjent for å ta med seg ganske mye nedbør, sier Tveita.

Kan bli bedre

Lørdagen vil bli ganske lik som fredagen, ifølge meteorologen.

– Det er noe usikre prognoser, men det vi vet er at områdene rundt Møre og Romsdal vil få noen byger bare på morgenen.

Lenger nord i landet er det meldt om regn og regnbyger, særlig i Troms og helt nord i Nordland.

VINDFULLT: Ser paraplyen din slik ut? Da kan det være lurt å gå til innkjøp av en ny før høstværet slår inn for fullt. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Meteorologen spår at søndagen vil bli ganske lik som resten av helgen i hele landet.

Men bor du på Østlandet kan du få en litt bedre slutt på helgen, enn resten av landet.

– Det kan se ut som at det blir noe oppholdsvær sør på Østlandet. Så det kan jo bli en grei avslutning på helgen.

– Men i vest så begynner det egentlig bare å blåse på igjen og regnet vil bare fortsette, sier Tveita.