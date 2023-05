Værprognose for juni: – Blir varmere enn normalt

Våren har vært kaldere og våtere enn mange skulle ønske seg. Noen dager med sol har blitt etterfulgt av flere dager med regn og en skuffende gradestokk, i hvert fall for noen.

Men sommermåneden juni kan by på gode nyheter.

Bjerknessenteret for klimaforskning kom denne uken med sesongvarsel for juni, som viser at det er mellom 60 og 80 prosent sannsynlig at det blir varmere enn normalt i Europa.



– Det er ikke så veldig spesielt, forklarer Erik Kolstad ved Bjerknessenteret og Norwegian Research Centre (NORCE).



PROGNOSE: Kartet viser at stort sett hele Europa er varmere enn normalt. Fordi det er regnet ut fra gjennomsnittet de siste 30 årene, er det ikke uvanlig. Foto: Skjermpdump Klimavarsel.no

Varmt i sør

Grunnen til det er at prognosen er regnet ut fra gjennomsnittet de siste 30 årene. I løpet av den perioden har kloden blitt varmere, og temperaturen har steget hvert år.

Men det betyr likevel at juni ser ut til å bli en varm måned.

– I Sør-Norge er det mest sannsynlig at det blir varmere enn normalt.

Oppsummert fra kartet over ligger det altså an til at sannsynligheten for en varm juni er lavest i nord, og høyest i sør.

Men hvordan ser det ut lenger ned i Europa?

– Det ser ut til at sommeren under ett, blir temmelig varm nedover kontinentet.



Land som Italia, Portugal og Spania kan med andre ord bli gode og varme.

KLIMAFORSKER: Erik Kolstad jobber som klimaforsker ved Bjerknessenteret og NORCE kommer med værprognose i juni. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Sommeren i fjor var den varmeste som var målt i Europa, med hetebølge og tørke flere steder. Allerede i april i år var det opp mot 40 grader i Spania.

– Det er veldig uvanlig at det skjer i april. Man er redd for at sesongen med fare for hetebølge utvider seg i retning våren.

Regn, regn gå din vei

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor mye regn vi kan vente oss i juni.

– Vi har ingen indikasjoner på hverken det ene eller det andre. Varslene spriker i alle mulige retninger, sier Kolstad.



Vi må altså bare vente og se om vi må finne fram solkremen eller paraplyen.

VÅTT ELLER TØRT?: Det kan bli regn i juni, men det kan også bli tørt. Det er for tidlig å si. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Men Kolstad har likevel noen gode nyheter:

– Det ser ut som temperaturene i Norge normaliserer seg, og at det ikke fortsetter å være kaldere enn normalt.



Selv om det per nå er vanskelig å si om det blir mye nedbør eller ei, blir sommeren lenger også i Norge.

– Selv om det ikke er så varmt akkurat nå så er det en tendens til at sommeren utvider seg i begge retninger, slik at vi i økende grad kan få høye temperaturer også om våren og på høsten.