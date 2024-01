Været sender bestillingene i været: – Får reisefoten til å rykke

Snøkaos og sprengkulde får nordmenn til å ønske seg til varmere strøk. Ifølge Apollo kan januar bli en rekordmåned for reisebestillinger.

Kong Vinter har gjort seg tydelig til kjenne i Sør-Norge ved inngangen til det nye året.

På Sørlandet har folk vært innesnødd i hus og hytter, og skolene stengt flere steder.

Snøen har også ført til problemer for både biler, busser og tog.

Og denne helgen har det vært sprengkulde over store deler av Østlandet.

Ifølge reiseselskapene er det mange nordmenn som drømmer om mer tempererte breddegrader om dagen.

– Så langt denne uken har vi en salgsøkning på 50 prosent mot forrige uke, som er ganske imponerende da romjulen tradisjonelt sett er en hektisk uke for feriebestillinger, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til TV 2.



– Kan ligge an til rekord

Mens bestillingene i romjula først og fremst var for sommerferien, er det ifølge Rivera restplasser og reiser i vinterferien det har gått mest av de siste dagene.

– Det er med andre ord ingen tvil om at kulda har fått reisefoten til å rykke litt ekstra i år.

MULIG REKORD: Ifølge Beatriz Rivera i Apollo kan det ligge an til høye salgstall i januar. Foto: Apollo

Rivera forteller også at salget de første dagene i januar har økt med 15 prosent siden i fjor, som var en av de beste salgsmånedene for Apollo på flere år.

– Fortsetter kulden å bite seg fast her hjemme, kan årets første måned altså ligge an til å bli en rekordmåned for reisebestillinger.

– Søketallene i taket

Også hos TUI merker de at flere har på en reise til varmen, opplyser kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen i TUI Norge.

– Mange ønsker å rømme fra snømåking, kulde og glatte veier til sol, varme og paraplydrinker på Gran Canaria, sier hun til TV 2.



VÆREFFEKT: Anne Mørk-Løwengreen i TUI forteller at været i Norge ofte er viktig for reisebestillingene. Foto: TUI

Ifølge Mørk-Løwengreen har salget den siste uka økt med 50 prosent sammenlignet med uka før.

– Seks av ti bestillinger gjelder vintersesongen. Vi ser også at søketallene går rett i taket.



Kjent «væreffekt»

At været her hjemme har mye å si for hvor mange som bestiller reiser, er heller ikke noe nytt.

– Starten på sommeren 2023 var jo knallvarm her i Norge, og da så vi at bestillingene flatet ut. Når så juli ble en skuffelse værmessig, gikk bestillingstallene rett opp igjen. Så denne «væreffekten» er et velkjent fenomen i bransjen, sier Mørk-Løwengreen.

Landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge sier det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvordan vinterværet påvirker salgstallene.

Hun merker seg likevel at det i forrige uke var 10 prosent flere enn i samme uke i 2022 som bestilte feriereiser for neste vinter.

– Kanskje snøkaoset får nordmenn til å tenke på at dette vil vi unngå neste år, lurer Zachrisson.