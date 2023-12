SNØKAOS: Kameraene til Statens vegvesen viser mye snø på riksvei 7 over Hardangervidda. Veien er stengt for mindre kjøretøy. Foto: Statens vegvesen

– Det er vinter, så man må regne med at det er snø og glatte veier, forteller trafikkoperatør Stian Molteberg i Trafikksentralen sør til TV 2.

1. juledag er det innført kolonnekjøring på E134 Haukelifjell og kolonnekjøring for tunge kjøretøy over riksvei 7 Hardangervidda - som er stengt for alle andre trafikanter.

Dessuten er Fylkesvei 50 stengt mellom Hol Aurland, og det blir innført kolonnekjøring fra klokken 11, ifølge Statens vegvesen.



Årsaken er at det er uvær flere steder i Sør-Norge 1. juledag, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snøfokk på de sørlige fjellovergangene.

STENGT: E134 er stengt ved Haukelifjell. Veikameraet litt lenger borte ved Røldalstunnelen viser at det er mye snø. Foto: Statens vegvesen

Utfordrende kjøreforhold

Monica Øksengård, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen vest, forteller at de har fått inn mange meldinger om glatte veier i regionen mandag morgen.

– Det har vært regn og mildvær i natt, som har fryst igjen på morgenkvisten. Det er utfordrende kjøreforhold både i Bergen og omegn, sier hun til TV 2.

– Burde man la bilen stå?

– Nei, men vær obs på kjøreforholdene, oppfordrer hun.

Sterk vind

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Ådal er også stengt på grunn av uvær med sterk vind, melder Vegtrafikksentralen vest.

Det er også fylkesvei 51 mellom Gardli og Bygdin, Øystre Slidre og Vang.

I tillegg varsles det om kraftig vind på fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der kolonne kan innføres på kort varsel. Det er også stedvis redusert sikt på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli.

Vinden skal minke utover ettermiddagen, ifølge Varsom.no.