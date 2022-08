Uvisst om tiltalt sønn (37) kan straffes for drapet på Tor Kjærvik

Det er fortsatt uvisst om 37-åringen som er tiltalt for å ha skutt og drept sin far, advokaten Tor Kjærvik, kan straffes. Rettssaken starter om en uke.

– Dette er ikke et enkelt spørsmål for påtalemyndigheten. Det vil det nok heller ikke være for retten, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til Avisa Oslo.

Rettssaken starter om bare én uke, 30. august, i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm.

I tiltalen mot 37-åringen er det varslet mulig påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Sakkyndige mener at han er paranoid schizofren, og at han har vært det i flere år.

Sønnen har erkjent å ha skutt og drept Kjærvik i sitt hjem på Røa i Oslo 12. april 2021, men har ikke tatt stilling til straffskyld. 37-åringen er også tiltalt for drapsforsøk på farens samboer, ved å ha avfyrt minst åtte skudd mot henne. Kvinnen klarte å flykte fra boligen og kom fysisk uskadd fra hendelsen.

Spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært et tilbakevendende tema gjennom etterforskningen, og mye av bevisførselen i rettssaken omhandler dette, ifølge Henriksbø.

– Det vil naturligvis være en del bevisførsel knyttet til selve drapshandlingen, omstendighetene rundt det og etterforskningen som politiet har gjort. I tillegg er det altså bevisførsel knyttet til tiltaltes psykiske helsetilstand og spørsmålet om han var tilregnelig da han begikk drapet, eller ikke, sier statsadvokaten.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

