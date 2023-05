Uventet tigerfødsel i Dyreparken

Tigeren Boonya har født to tigerunger i Dyreparken i Kristiansand.

– Vi vet ikke så mye nå, men det skal nok gå veldig fint.

Det sier Rolf Arne Ølberg om tigerfødselen søndag. Han er faglig leder i dyreavdelingen til Dyreparken i Kristiansand.

Dyreparken visste ikke at Boonya var gravid, men ifølge Ølberg ser det ut til å gå bra med tigrene.

Så langt er det observert at Boonya har fått to små unger. Ifølge Ølberg kan det komme flere, ettersom tigre normalt får to til fire unger.

– Vi vet at Boonya er en flink og erfaren tigermor, også er de andre tigrene veldig rolige med hendelsen.

Hørte rare lyder

Rodrigo (34) var i parken sammen med samboer og barn da de plutselig oppdaget at det kom noen rare lyder fra tigerinnhegningen.

– Det var noen rare lyder. Det hørtes ikke ut som de kom fra et så stort dyr som en tiger.

Han forteller til TV 2 at de er ofte i parken på denne tiden av året. Men de har aldri opplevd noe lignende før.

De ble stående og lure på hva det kunne være, da de plutselig fikk øye på to små tigerunger.

UVENTET: Denne lille tigerungen forventet ikke parken at skulle bli født. Foto: Privat

– Det var tydelig at det nettopp hadde skjedd fordi det var litt blod i bakenden på den ene.

Rodrigo og familien gikk inn i en suvenirbutikk som ligger rett ved for å informere om hva som nettopp hadde skjedd. De ansatte i butikken var like intetanende som Rodrigo om at Boonya var gravid.

– Uforventet

Rodrigo sier at det så ut til å gå bra med både de voksne tigrene og de nyfødte.

Han sier det så ut som at de andre tigrene var veldig nysgjerrig på de to nykommerne.

AMURTIGER: Boonya er en av parkens amurtigre. Her sammen med sine andre barn som ble født i 2021. Foto: Daniel Schjøtt / Dyreparken

– Det var gøy å se, med det er jo ikke normalt at de blir født slik ute. Så det var uforventet.

Det var flere folk i nærheten som også la merke til tigerungene. Også de så ut til å synes det var stas å få se nyfødte tigerunger, forteller Rodrigo.

Har observert parring

Ifølge Ølberg er det nesten 20 måneder siden Boonya fødte sist. Da fikk hun fem små tigerunger. Den ene av dem døde.

Veterinæren forteller at det er vanlig for tigre å føde i intervaller på mellom 20 måneder og 2,5 år.

Ølberg sier at selv om tigerungene var uventet, er de heller ikke veldig overrasket.

Det ble for en stund siden observert parring hos tigrene, men de fikk skilt tigrene fra hverandre.

– Det var uventet, men en hyggelig overraskelse