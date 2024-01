«Uvanlig» virusfenomen rammer Norge

MYE SYKDOM: Influensaen herjer i Norge om dagen, og svært mange av oss opplever å bli smittet. Risikoen for å bli syk vil vedvare i mange uker fremover. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Er du ekstra uheldig i år, kan du rammes av et sjeldent influensafenomen.

Influensaepidemien herjer, og mens man trodde toppen ville nås rundt nyttår, skaper nå et influensafenomen trøbbel.

Normalt sett er det ett virus som dominerer om gangen, står vi nå overfor en situasjon hvor det er to ulike influensavirus som herjer samtidig.

– Det er litt uvanlig, sier fagdirektør for smittevern, miljø og helse i FHI, Preben Aavitsland til TV 2.

SMITTEBONANZA: Ifølge FHI må mange forberede seg på å bli syke i ukene fremover. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Ulik tid

Ifølge FHI er det hovedsakelig influensavirus A som påvises. Blant disse er det nå omtrent like mye av variantene H1N1, med en gradvis økende forekomst av H3N2.

– Det er alltid sånn at to eller flere typer influensavirus gir sykdom gjennom en vinter, men som regel dominerer de til ulik tid, altså at de kommer etter hverandre, forklarer Aavitsland.

Men hvilke konsekvenser får dette for folk flest? Kan man risikere å bli smittet av to ulike influensavarianter rett etter hverandre?



– Det er en viss kryssimmunitet mellom beslektede influensavirus, men disse to variantene er forskjellige og i teorien kan man derfor smittes av begge i samme vintersesong, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.



TO DOMINANTER: I år er det like mye influensa type H1N1, som type H3N2. Sistnevnte spredte seg i mange land forrige vinter, men lite i Norge, ifølge Rostrup Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Dobbeltsmitte

Det er imidlertid sjeldent at det skjer, men i teorien kan man altså være skikkelig uheldig.

– Man kan smittes av begge varianter samtidig, eller av influensa og covid-19 samtidig. Men dette er svært sjeldent fordi man vanligvis holder seg hjemme når man blir syk, og derfor ikke er eksponert for andre virus før man beveger seg ut i samfunnet igjen.

– Dersom man skulle bli smittet av to virus samtidig vil det vanligvis gå fint, forklarer Rostrup Nakstad.

Usikker utvikling

Mot slutten av forrige uke kom FHI med en ukesrapport om smittesituasjonen i landet.

I uke 52 var det en markant økning i antall influensainnleggelser fra 272 til 360.

– Den videre utviklingen er usikker, men det har i tidligere sesonger vært meget vanlig med stagnerende eller fallende trend i første halvdel av januar, skrev FHI i rapporten.



At vi nå står overfor en situasjon med to ulike varianter som dominerer samtidig, vil ikke nødvendigvis få en konsekvens for lengden av årets influensaepidemi, ifølge Preben Aavitsland.

– Epidemien kommer til å fortsette gjennom januar og februar og noe av mars selv om den når toppen snart.