Uvanlig tidlig skisesong – Slik blir vinterværet

I år har vi sett noe av det heftigste snøfallet i oktober siden tusenårsskiftet, ifølge meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.



Det har gitt en uvanlig tidlig skisesong for både alpinanlegg og langrennsentusiaster.

På Sjusjøen i Ringsaker står jubelen i taket allerede. Den siste uka har det dumpet ned 40–50 centimeter med snø.

OPTIMITISK: Løypeansvarlig på Sjusjøen, Johannes Haukåsveen, har stor tro på årets skisesong. Foto: Privat TIDLIG ÅPNING: Skisporene er allerede preppet på Sjusjøen. Bildet er tatt 4. november. Foto: Johannes Haukåsveen

– Det er veldig tidlig. Jeg tror vi må omtrent ti år tilbake i tid før vi kunne kjøre opp løyper med natursnø så tidlig som i år, sier løypeansvarlig Johannes Haukåsveen.

Han er svært optimistisk for årets sesong.

– Det kan se ut som det blir en lang skisesong i år. I fjor kjørte vi de første løypene rundt 8. desember. Turistene nyter allerede skiføret i år, så det ser veldig lyst ut, sier han.

Men ser prognosene for vinterværet like gode ut?

Lenger mellom hver gang

Det går stadig lengre tid mellom de ordentlig kalde vintrene, ifølge klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

– Over lengre tid at vi sett at vintrene i Norge har blitt mildere og mildere, Sist vi hadde en skikkelig god, gammeldags kald vinter var i 2010, sier han.



– Men det har vært noen kalde enkeltmåneder siden, og den siste måneden er et slikt tilfelle.

MILDE VINTERE: Vintrene blir stadig mildere i Norge, men det er ikke nødvendigvis negativt om man ønsker seg mye snø. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv om senhøsten i år har vært uvanlig kald, betyr ikke det nødvendigvis at vi får en kald vinter, ifølge Mamen.

– Det er ingen automatikk i at det blir en kald vinter, eller at det blir mye nedbør, bare fordi vi har fått det nå den siste måneden, sier han.



Men hvis håpet for vinteren er snø og gode skiforhold, er det særlig to faktorer man bør ønsker seg:

– En mild vinter med mye nedbør! Er det veldig kaldt er sannsynligheten mindre for at det kommer mye nedbør. Er det mildere vil det dermed være større sjanser for nedbør, sier Mamen.



Og skal vi tro årets prognoser for vinterværet, er det akkurat det vi får.

Store sjanser

– Uten at jeg kan si noe som helst med sikkerhet, peker prognosene i en retning av at vi kan få en mild vinter med mye nedbør.

Det sier Isak Slettebø, meteorolog ved StormGeo.

Dersom prognosene stemmer, er sjansene er store for mye snø på fjellet og i områder som ligger rundt 500–1000 meter over havet.



– Langs kysten og i lavlandet er sjansene større for at mye av nedbøren komme som regn, men det avhenger helt av gradene på gradestokken, sier han.



MILD VINTER: Det ventes en mild vinter i år også, men sjansene er gode for mye snø, viser prognosene til StormGeo. Foto: Berit Keilen

Men på kortere sikt sier meteorologen at vi kan vente oss mer snø i ukene fremover, også i lavlandet.

– Sør-Norge har hatt noen mildere dager med regn nå, men sjansene er store for snø i lavlandet i ukene fremover.

– Med andre ord tror jeg at den litt uvanlige kulden kommer tilbake og vedvarer et par uker til, sier han.



Også prognosene til Meteorologisk institutt viser at det går mot en mild og våt vinter, i hvert fall til å begynne med.

– Det ser ut som at vi kan få et væromslag etter desember. At starten av vinteren vil være mild og våt, men at det vil bli noe kjøligere de siste vintermånedene, sier meteorolog Per Egil Haga.

– Dersom det stemmer vil vinteren bli motsatt av i fjor. Da startet vi med en kald desembermåned, før det ble mildere enn normalen på senvinteren.