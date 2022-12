Uvanlig høy økning i forbrukslån

FORBRUKSGJELD: Den samlede usikrede forbruksgjelden til nordmenn har økt. Det er overveiende sannsynlig at flere vil få betalingsproblemer, ifølge Gjeldsregisteret. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

I november økte den samlede usikrede forbruksgjelden til nordmenn med 1,6 milliarder kroner.

Det viser ferske tall fra Gjeldsregisteret.

– Årsaken til veksten i forbruksgjelden i november ser ut til å være sammensatt, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS i en kommentar.

Han viser blant annet til at økt forbruk som følge av Black Week og tilhørende handledager gjenspeiler kredittkortgjelden.

Til tross for at den samlede gjelden øker er den foreløpig 1,8 milliarder kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Så vi får håpe folk har benyttet seg av gode november-tilbud, og raskt betaler ned forbruksgjelden sin igjen.

Flere vil få problemer

Ifølge tallene økte den samlede rentebærende forbruksgjelden med 0,8 milliarder kroner fra oktober til november.

Økningen består primært av kredittkortgjeld og forbrukslån som ikke er betalt ved forfall.

TREND: Daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret sier det tyder på at økt kreditt- og forbruksgjeld er en trend som vil fortsette i 2023. Foto: Gjeldsregisteret

– Sammenlignet med 2021 har vi en nedgang, men trenden nå er ikke til å ta feil av, sier Årrestad.

Økningen i november gjør at nordmenns kreditt- og forbruksgjeld har økt med 2,5 milliarder kroner siden juni.

– Med veksten vi ser i forbrukslån og «kredittkortgjeld» i lys av generelt høyt kostnadsnivå og forestående julehandel, tyder det meste på at dette vil fortsette å øke inn i 2023.

– Det er derfor overveiende sannsynlig at flere vil få betalingsproblemer når de må prioritere mellom faste kostnader til husholdet og forbruksgjeld.

FORBRUKSLÅN: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, advarer folk mot å ta forbrukslån. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kan få fatale konsekvenser

Når det kommer til forbrukslån var det en økning på 1,2 milliarder kroner i november. Det tilsvarer 1,7 prosent.

Årrestad beskriver dette som en uvanlig høy økning.

En årsak han peker på er at det skyldes folk sine behov for å dekke kortsiktige betalingsutfordringer, blant annet som følge av økte kostnader.

– Dersom dette fortsetter å øke vil jeg si det er grunn til å være bekymret for de som tar opp disse lånene, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til TV 2.

Hun advarer mot at forbrukslån er noe man i aller høyeste grad bør unngå, ettersom det er et lån med veldig høy rente.

– Så er det dessverre folk som har det trangt allerede som ofte tyr til disse lånene.

KREDITTKORTGJELD: Etter to år med moderat forbruk preget av koronarestriksjoner endte «kredittkortgjelden» i Black-Week-måneden november over 2019-nivå. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Det gjør at risikoen øker for at man ikke klarer å betale tilbake pengene, utdyper Olsen.

– Hvis du har tatt opp lån fordi at det er trangt økonomisk og ikke klarer å betale tilbake, kan det få fatale økonomiske konsekvenser.

Det er fordi forbrukslån har høyrente, forklarer hun. Dermed risikerer man å bli sittende med lånet i lang tid dersom nedbetalingstiden ikke følges.

– Dersom det blir trangt økonomisk og du får problemer med å betale renter og avdrag, vil dette havne til inkasso og du vil kunne få betalingsanmerkninger.

Forbrukerøkonomen oppfordrer også om å be om hjelp før det er gått for langt.

– Da er det enklere å rydde opp og få kontroll over den økonomiske situasjonen du står i.

