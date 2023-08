Uvanlig fenomen på TV 2s kommunegallup

17 dager før kommunevalget er uvanlig mange velgere usikre på hva de skal stemme. Det viser TV 2s helt ferske kommunebarometer fra Kantar.

Sist uke sa 72 prosent av de spurte at de ville stemme. Nå har dette tallet falt helt til 63 prosent.

–­ Dette er en stor demobilisering av velgerne. Det er svært sjelden at dette tallet går så kraftig ned mens valgdagen nærmer seg, understreker TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

TALLKNUSER: Terje Sørensen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hele 37 prosent av dem som stemte Arbeiderpartiet under stortingsvalget for to år siden sier nå at de ikke vet hva de skal stemme. For Høyre er tilsvarende tall 18 prosent.

Blant velgerne som har bestemt seg for hva de vil stemme i år er det bare små endringer.

Solberg: – Nesten ingen endring

Høyre stanser, men klarer ikke å reversere sitt kraftige fall etter sommeren.

– Det er nesten ingen forandring fra forrige måling dere hadde. Den er litt bedre for borgerlig side i sum, men alt er innenfor feilmarginene, sier Høyre-leder Erna Solberg.



– Nedgangen dere hadde på forrige måling stabiliserer seg her?



– Ja, og denne målingen ligger i det lavere sjiktet av målingene vi har. De andre ligger høyere enn dette. Det viktigste vi gjør nå er å mobilisere velgerne. Vi har også mange gode lokale målinger som viser at vi ligger godt i støtet mange steder, sier Solberg.

Partiet går frem forsiktige 0,1 poeng, mens Arbeiderpartiet tar vare på det aller meste av fremgangen de noterte seg i forrige måling. Partiet faller 0,4 poeng. Dermed er det fortsatt svært jevnt mellom de to største partiene.



VIL HA ORDFØRERE: Erna Solberg reiser rundt med Høyres innleide valgkampbuss. Her har hun fått besøk av partiets ordførerkandidat i Rauma kommune, den tidligere «Farmen»-programlederen Gaute Grøtta Grav. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jobben er å mobilisere

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier målingen viser at det kommende valget blir svært jevnt.

– Så viser det at jobben framover er å mobilisere. Mange er usikre og har satt seg på gjerdet, og vi skal stå på hver dag med å ha fokus på de viktigste lokale sakene og vise fram de dyktige ordførerkandidatene våre, sier hun til TV 2.

JEVNT: Kjersti Stenseng (Ap) sier målingen viser stort potensiale for mobilisering av velgere. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Stenseng synes det er vanskelig å si hvorfor så mange er usikre så kort tid før valget.

– Det kan være mange årsaker til det. I den politiske debatten kan det være vanskelig å få tak på de viktigste sakene, og vi må være tydelige på vårt alternativ og forskjellen mellom oss og Høyre, blant annet innenfor eldreomsorg og privatisering.

Senterpartiet går mest frem med 0,9 prosentpoeng. Partiet henter dermed inn igjen noe av fallet fra sist, som kom etter vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Men fremgang nasjonalt til tross, Trygve Slagsvold Vedum sliter fortsatt tungt i våre tre nordligste fylker:

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet bare får 7 prosents oppslutning der.



MDG får 3,6 prosent totalt. Det er det svakeste resultatet på Kantars kommunebarometer denne fireårsperioden. Samtidig kan Frp feire en tilsvarende bestenotering med 12,9 prosent.

Blant de minste partiene går Industri- og næringspartiet noe tilbake fra forrige ukes toppnotering. Samtidig styrker bygdelistene seg noe.