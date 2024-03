For første gang innrømmer Gustav Witzøe at laksebransjen har et problem. Nå vil han gjøre noe med det.

Etter ett år med hard kritikk og debatt, kommer en av de mektigste personene i oppdrettsbransjen med en sjelden innrømmelse.

– Utviklingen går feil vei, sier Gustav Witzøe i Salmar.

Det har ikke milliardæren sagt offentlig før. Men nå sier han det høyt, det som er kommet frem i mediene – og i offisielle statistikker.

– Fiskedødeligheten øker, fiskevelferden er utfordrende og fôrkonverteringsforholdet øker, konstaterer Witzøe.

TV 2 møtte Witzøe på sjømatkonferansen North Atlantic Seafood Forum i Bergen. Her har han satt av hele dagen til å gjøre intervjuer med media.

– Er det uvant for deg å møte media på denne måten?

– Nei, det er ikke så vanskelig. Jeg har jobbet med laks hele livet, så når jeg får snakke om laks er jeg på hjemmebane, sier Witzøe.

Men nå sitter altså en av Norges rikeste menn her med foldede hender, for å erkjenne at noe er i ferd med å gå galt i bransjen han har vært med på å bygge opp.

– Den innrømmelsen kommer vi mer enn gjerne med, men i den innrømmelsen så ligger det samtidig en erkjennelse av at det er vi som må finne svaret.

– Hvordan har du opplevd debatten og kritikken det siste året?



– I ettertid, for en del av hendelsene, med kunnskapen du har i ettertid, så er det enkelt å si at vi kunne gjort ting litt annerledes. Det er det.

Som helhet har laksenæringen måttet tåle mange medieoppslag om alt fra selvdød laks og høy dødelighet til sykdommer det siste året.

Salmar fikk kjenne på vreden til den islandske artisten Björk, som pekte på dem og Mowi, da hun lanserte en egen sang i sin kamp mot oppdrettslaks.

Witzøe understreker at Salmar har lavere dødelighet enn resten av bransjen, 9 prosent mot 16 prosent. Samtidig er han opptatt av at alle lakseselskapene bokstavelig talt fisker i det samme havet.

– Derfor inviterer vi til denne labben.

Satser 500 millioner



Labben han snakker om er «Salmon Living Lab», et futuristisk forskningssenter som skal forske på fiskehelse og biologi.

Noe lignende finnes ikke i hele verden og nå blar Witzøe opp 500 millioner kroner for å finansiere senteret. Fôrprodusenten Cargill er allerede med på laget.

– Vi har glemt litt kunnskap på veien. Det er oppstått hull i kunnskapen. Skal vi snu retningen må vi tette de kunnskapshullene, sier Witzøe.

Der kommer det foreslåtte forskningssenteret inn.

– Tolker jeg deg rett når jeg oppfatter at dere er litt i villrede, dere vet ikke hvorfor problemene øker?

– Vi er ikke i villrede. Men vi er i villrede for hvilke tiltak vi må gjøre, tiltakene må være basert på kunnskap om laksen, først og fremst på ernæringssiden.

Witzøe understreker under intervjuet at det er laksen som er sjefen hans. Nå ønsker han å løfte fiskehelsen opp et hakk i bevisstheten.

– Vi kan godt innrømme at næringen har vært for opptatt av biomasse. I stedet for individ. Hvert individ må på mange måter behandles som et individ og ikke biomasse.

– Lovlig sent

– Dette kommer lovlig sent, påpeker redaktør i FIskeribladet, Øystein Hage.

Han sier at dødeligheten i fiskemerdene har vært 10–15 prosent i årevis, men at bransjen har tjent gode penger på denne måten å drive på.

Bare i 2023 tjente Salmar åtte milliarder kroner på driften.

Men nå må selskapene innfri tøffere krav for å vokse videre.

– Derfor har de ikke noe annet valg enn å bruke penger på å redusere dødeligheten, sier Haga.

Lite konkret – foreløpig

Det nye forskningssenteret er foreløpig bare en tegning og en idé. Men Witzøe er overbevist om at senteret blir en realitet.

Derfor brukte Salmar sin opptreden på den store sjømatmessen til å invitere resten av bransjen med på prosjektet. Også konkurrenter som Mowi og Lerøy.

– Dette er en ny milepæl i Salmars historie. Og hvis du ser litt tilbake, alt vi har sagt vi skal gjennomføre – har vi gjennomført.

– Er en halv milliard nok?

– Vi har ikke sagt at det bare skal være en halv milliard.