Onsdag fikk Russland besøk fra Kina. Nærmere bestemt var toppdiplomat og tidligere utenriksminister Wang Yi på besøk.

Han brukte dagen på å snakke med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og president Vladimir Putin.

Putin sa at samarbeidet mellom Russland og Kina er svært viktig og at handelen mellom landene i år kan nå nye høyder.

Ser tendens

Wang uttalte at Kina og Russlands relasjon ikke vil bukke under for press fra andre land. Han la til:

– Vi er klare for å styrke det strategiske samarbeidet med Russland.

– Hva betyr egentlig det?

– Det er noe de har sagt i mange år. At de kommer med sånne betegnelser er mest symbolikk og noe politikk, sier Tom Røseth.

Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Han sier det fortsatt er prioritet i Beijing å samarbeide med Moskva.

– Det er en relasjon Beijijng har investert mye i. De støttet Russland før krigen, og den posisjonen har ikke blitt skiftet ut.

Kinas Russland-besøk skjer etter en åttedagers turné i vestlige land.

Røseth sier Kina gjør dette for å opprettholde en balanse, men er imidlertid klar på at Kinas prioritet er å støtte Russland i sikkerhetspolitiske spørsmål.

FORHOLD: Tom Røseth, hovedlærer ved Forsvarets høgskole, sier utviklingen er bekymringsfull. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Økonomisk er det dilemmaer. Men vi ser at sikkerhetspolitikk ofte trumfer økonomiske interesser. Vi ser tendenser til at de støtter Russland mer og mer på denne fronten.

Han legger til:

– Utviklingen er bekymringsfull. Men fortsatt ikke alarmerende, siden Kina ikke har støttet Russland med våpen.

– Betimelige bekymringer

USA har gått ut med harde påstander om at Kina har vurdert å levere våpen til Russland. Kina har benektet dette.

Røseth sier bekymringene ikke er ubegrunnet.

– Det er betimelige bekymringer. Og USA er sikre på at Kina nå i større grad vurderer støtte Russland med våpen, noe som vil gi globale konsekvenser.

Fredag har Ukraina-krigen vart i ett år. Kineserne hinter om at president Xi Jinping vil bruke dagen til å holde en stor tale, hvor han skal presentere konkrete fredsforslag.

– Vi får avvente og gi kineserne en mulighet til å komme med det de mener er en fredsløsning. Men mye tyder på at Russland blir tilgodesett her – og ikke Ukraina.

Ikke i tvil

Henrik Stålhane Hiim er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole ved senter for internasjonal sikkerhet.

Hiim mener de siste uttalelsene fra Wang Yi er i tråd med måten Kina har uttalt seg om Russland lenge.

– Russland er Kinas viktigste partner, og til tross for at krigen i Ukraina har en del negative konsekvenser for Kina, har det etter mitt syn aldri vært noe som tyder på at kinesiske ledere vil endre sin politikk overfor Russland.

STØTTE: Henrik Stålhane Hiim ved Forsvarets høyskole er tydelig på at Kina ikke har endret sitt forhold til Russland som følge av krigen.. Foto: Simen Askjer

Han peker på at landene har en felles motstander i USA.

– Kina har riktignok tonet ned den offentlige støtten til Russland noe i perioder. Det er mulig de oppjusterer den litt nå fordi forholdet til USA er spesielt anstrengt for øyeblikket etter nedskytningen av den kinesiske ballongen, sier Hiim.

– Ville vært underlig

– Hva tenker du om påstandene om at Kina har vurdert å støtte Russland militært?

– Vi får se hva som skjer, men det ville vært litt underlig om Kina nå velger å bryte med sin etablerte politikk og sette i gang våpenstøtte.

– Hva tror du skjer fredag? Vil Kina komme med en «fredsløsning»?

– Vi får se. Så langt er det ikke bekreftet at han Jinping skal holde noen tale. Men jeg tror uansett ikke at det kommer noen løsning fra Kina som kommer til å være konkret og på noen måte være akseptabel for begge parter, sier Hiim.