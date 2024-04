Utviklingen bekymrer: – Må selge seg inn

Etter to måneder kan student Elise Stunner Flyum (21) endelig smile. Men ekspert er bekymret for fremtiden.

Elise Stunner Flyum (21) studerer juss i Tromsø, og begynner på sitt tredje år som student til høsten. Denne uken fant hun endelig en leilighet å bo i etter rundt to måneder med leting.

– Det var utrolig deilig. Det har vært en slitsom prosess, fordi det har vært mye dårlige og dyre boliger, sier Flyum.



Hun opplever at markedet for utleieobjekter er knapt i studentbyen.

– Det er mye dårlig og varierende kvalitet. Man blir nødt til å jobbe utenom studiene, og det er «fair game», men det er mange utgifter.

Bekymret for fremtiden

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge. Han forklarer at det er stort press i leiemarkedet, og at dette merkes på prisveksten.

BEKYMRET: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg er bekymret for leiemarkedet fremover, sier Lauridsen til TV 2.

Han sier at sommeren er den perioden med mest press. Dette kommer blant annet av studenter som flytter.

– Vi ser at tilførselen av leieboliger er liten, fordi utleier sine kostnader har økt. Det vil slå ut i høyere priser og økt konkurranse.

Student Elise Stunner Flyum kjenner seg igjen i økt konkurranse.

– Å finne leilighet er nesten som å søke jobb. Man må selge seg inn, og svaret er ofte at utleier har fått mange henvendelser.



Hun fortsetter:

– Jeg har et inntrykk av at folk leier ut det de har og tar godt betalt for det.



Flyum og venninnen har vært obs på enkelte ting i prosessen. Inneklima har vært viktig. Hvordan utleieren kommuniserer til dem har også vært vurdert. Flyum forteller at hun tidligere har vært uheldig med utleier.

– Vi var misfornøyde med kommunikasjonen. Dette gjorde at jeg ville flytte derifra.

TV 2 har forelagt kritikken til utleieren, som ikke ønsker å kommentere saken.

Kan bli utnyttet

Forbrukerrådet opplyser om at problemer med utleier er noe av det vanligste de får henvendelser om. Ofte gjelder det at leiligheten ikke er som avtalt, eller uenigheter rundt depositumet ved utflytting.

MARKED: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, opplyser om at det er spesielt hardt leiemarked der folk studerer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Som leietaker har man rett på at leiligheten er som avtalt. I perioden den ikke er det, har du rett på prisavslag, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen til TV 2.

Han trekker frem at det er viktig å ha depositum på egen depositumskonto og ikke på utleiers private konto.

Dersom man er uheldig, kan man signere en dårlig kontrakt uten å vite det.

– Husleieloven åpner for tilpasninger i avtalen. En utleier med kunnskapsovertak kan derfor sette opp dårlige, men lovlige avtaler, sier Iversen.