Utvider farevarsel: – Vi tar ingen sjanser

VINTERBEREDSKAP: Vinteren er ikke over helt enda. April er en måned med skiftende vær, og meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel flere steder i landet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Trodde du våren var kommet? 1. april ble årets varmeste dag flere steder i landet, men nå snur det. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø. Nå er det utvidet enda mer.

Vi har gjort en oppdatering på farevarsel om snø ⚠️



Snøværet vil utover dagen trekke lenger øst på Østlandet og nord på Vestlandet ❄️ Langs kysten vil en del av nedbøren komme som sludd ❄️💧



Beregn god tid, bruk riktige dekk og kjør etter forholdene 🚗 pic.twitter.com/hUCV9TVplT — Meteorologene (@Meteorologene) April 3, 2024

– Det er ikke uvanlig at det er ustabilt i april. Så jeg håper alle venter med å bytte til sommerdekk, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane.

Statens vegvesen og daglig leder for et maskinentreprenørfirma og brøytebilsjåfør, Vidar Tellefsen, forteller at de fortsatt er i vinterberedskap.

De er forberedt på at bilister med sommerdekk kan bli den største utfordringen.

Kan komme 25 centimeter snø

Farevarselet omfatter Rogaland, Agder og deler av Østlandet. Det er meldt om store mengder snø og kjøligere luft.

SKIFTENDE VÆR: Vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane er bekymret for trafikale utfordringer det neste døgnet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Varselet gjelder fra natt til torsdag og utover dagen på fredag. Kombinasjonen av snø og vind kan føre til snøfokk flere steder.

– I Oslo blir det såpass kaldt at vi kan forvente 10–15 centimeter med snø. I andre områder hvor farevarselet gjelder, for eksempel i Agder, er det ikke umulig at det kan komme opptil 25 centimeter, forteller Vågane.

Stiller med fullt beredskap

Med store mengder snø mener meteorologen vi må forberede oss på trafikale utfordringer. Det er den erfarne brøytebilsjåføren Vidar Tellefsen enig i.

– Vi forbereder alt av utstyr nå i kveld og stiller med fullt beredskap. For oss er ikke værskifte noe nytt, men vi vet det er mange som har byttet om til sommerdekk. Det er nok det som vil skape en del utfordringer.

– Vi tar ingen sjanser på at det skal gå bra, så vi forbereder oss med alt vi har, forteller Tellefsen.

GODT FORBEREDT: Brøytebilsjåfør Vidar Tellefsen forbereder både utstyr og sitt mannskap Foto: Finn-Erik Robstad / TV 2

Han mener grunnen til at flere allerede har byttet til sommerdekk er lengre perioder uten snø og at mange ønsker at våren skal melde sin anmarsj.

Meteorologen merker også at flere er utålmodige og advarer om at vi må smøre oss med tålmodighet en stund til.

– Vi venter mange perioder med lavtrykk i perioden fremover. Det er meldt mildere vær til helgen, men vi ser også at det venter svingende vær allerede neste uke, sier Vågane.

April er en typisk måned for skiftende vær fordi det er så store kontraster nord og sør i Norge. Alt avhenger da av hvor luften kommer fra, utdyper meteorologen.

– Bilister gjør dumme ting hele tiden

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de også er i full vinterberedskap og er forberedt på været som er varslet.



Er det minusgrader og økende mengder snø i ditt område, er de klare i sin oppfordring; da er det kun vinterdekk som gjelder.

– Ikke ta sjansen på at det skal gå bra på sommerdekk, forteller Jørn Jakobsen ved Vegtrafikksentralen øst i pressemeldingen.

IKKE DÅRLIG TID: Brøytebilsjåfør Vidar Tellefsen synes det er en uting at flere haster med å få byttet til sommerdekk så tidlig som mulig. Foto: Arkiv: Johan Nilsson / NTB scanpix

Brøytebilsjåfør Tellefsen er enig i oppfordringen fra Statens vegvesen og har i tillegg en klar oppfordring til politiet.

– Bilister gjør dumme ting hele tiden! Jeg håper at politiet også er forberedt til morgendagen. De burde sette seg i beredskap og være klare til å ta de som er ute med dårlige dekk. De setter seg selv og andre i livsfare.

– Vi ser stadig foreldre som skal kjøre ungene på skolen og i barnehage med dårlige dekk, men vær så snill og hold dere hjemme, avslutter brøytebilsjåfør Tellefsen.