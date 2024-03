Utvalg: Voldtatte barn har dårligere akuttilbud enn voksne

UNDERSØKES: Her ved barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus undersøkes barn under 14 år ved mistanke om seksuelle overgrep. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Dette er en situasjon som ikke kan vedvare, sier Ole Henrik Augstad til TV 2.

Han har ledet det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget som presenterer sin rapport fredag.

– Uforståelig

Utvalget slår fast at det ikke finnes «døgnåpne akutte helsetilbud til barn som utsettes for voldtekt.»

– Det er uforståelig at barn ikke har et like godt, om ikke bedre tilbud, enn voksne hvis de utsettes for voldtekt, sier Augstad.

Voldtektsutvalget skriver at en betydelig andel utsatte barn ikke får tilbud om rettsmedisinske undersøkelser etter voldtekt, og at tilbudet varierer veldig ut ifra hvor i landet man bor.

HAR LEDET UTVALGET: Ole Henrik Augstad. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Noen få steder har de krevd at det foreligger en anmeldelse for at det i det hele tatt skal gjøres undersøkelser. Andre steder har de utsatt undersøkelser til neste dag når det kommer en på avdelingen med spesialkompetanse, sier Augstad.



Til vanlig er han kommuneoverlege i Sandefjord, og rettsmedisinsk sakkyndig ved voldtektsmottaket i Vestfold. Han forteller at det er spesielt viktig å sikre spor på barn fordi det forsvinner raskere hos dem.

– I ytterste konsekvens betyr dette at det er en del barn som voldtas, sporene forsvinner før undersøkelsen gjøres, og en del forbrytere går fri mens barna ikke får den beskyttelsen en rettsprosess kan gi, sier Augstad.

SPORSIKRING: Det er spesielt viktig å sikre spor på barn ved mistanke om seksuelle overgrrep fordi det forsvinner raskere hos dem Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Helsedirektoratet har selv spilt inn til utvalget at det er behov for etablering av døgnåpne overgrepsmottak for barn, og har skrevet: «Voldtatte barn trenger et tilbud på lik linje med voldtatte voksne.»

Ifølge Dixi finnes det i dag 24 døgnåpne voldtektsmottak for voksne og ungdommer.

Jurist ved Stine Sofie Stiftelse, Endre Bendixen, påpeker at det er tilbudet for barn under 14 år som er mangelfullt.

– Foreldre som har kontaktet oss, forteller om at de har oppsøkt legevakt ved mistanke om voldtekt. Siden de oppsøker legevakten etter klokken 16 på en fredag, blir de bedt om å oppsøke fastlegen mandag, men hos fastlegen mandag blir det igjen vist til legevakten, sier Bendixen til TV 2.

Helsedirektoratet viser i sitt innspill til at barn som er utsatt for seksuelle overgrep skal få helsehjelp på sykehus, aller helst ved barne- og ungdomsklinikkene på sykehusene. I Norge er 21 slike klinikker.

– Problem for barnas rettssikkerhet

En av klinikkene er på Oslo universitetssykehus (OUS), der overlege Vibeke Gagnum viser hvor barn under 14 år blir møtt.

– Utenom dagtid så er det barneleger med generell kompetanse som møter de barna som kommer. Mange av dem har lite erfaring med den type undersøkelse de skal gjennomføre. Det er et problem for barnas rettssikkerhet, og for ivaretakelsen av barnets og foreldrene behov for helsehjelp, sier Gagnum, som leder den sosialpediatrisk seksjonen ved klinikken.

Hun mener også det er behov for at leger med riktig kompetanse er tilgjengelig hele døgnet for denne type undersøkelser i hele landet.

VIL HA BEDRE TILBUD: Overlege Vibeke Gagnum er seksjonsleder for den sosialpediatrisk seksjonen ved OUS Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

«Urovekkende»

Voldtektsutvalget mener det er «urovekkende» at nasjonale myndigheter er godt kjent med at tilbudet varierer så mye som det gjør, og skriver:

«Det er ikke akseptabelt at barn som utsettes for seksuelle overgrep, har et dårligere akuttilbud enn voksne.»

– Nå må det komme krav om at alle barneavdelinger på sykehusene skal ha døgnåpent tilbud, og så må myndighetene gi dem gode faglige retningslinjer som gjør det enklere for dem å gjøre den jobben, sier Augstad.



Han venter at dette nå kommer etter utvalgets rapport og regjeringens egen opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn.

Omfang av voldtekt Det finnes ulike nasjonale undersøkelser som forteller noe om omfanget av voldtekt i Norge. Undersøkelsene fra NKVTS viser at forekomsten av voldtekt i Norge er høy. 23 prosent av de spurte kvinnene svarte at de har blitt utsatt for minst én voldtekt i løpet av livet, mens fire prosent av mennene svarte det samme. Av disse rapporterte 3 prosent om å ha blitt utsatt for voldtekt som barn da de var under 13 år. Omtrent én av fem kvinner rapporterer at de har blitt utsatt for minst én voldtekt i løpet av livet. Nasjonal trygghetsundersøkelse fant at cirka 1 prosent av befolkningen rapporterte at de var utsatt for voldtekt i 2022. Undersøkelsen viste at 10 prosent av kvinner mellom 16 og 19 år og 8 prosent av kvinner mellom 20–24 år svarte at de var blitt utsatt for voldtekt i 2022. Kilde: NOU: Voldtekt – et uløst samfunnsproblem

Refser regjeringen

Voldtektstvalget er heller ikke spesielt nådig med politikerne, og skriver:

«Utvalget finner ikke tegn til at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekt, verken gjennom forsøk på å avdekke hvorfor så mange jenter og kvinner i Norge utsettes for voldtekt, eller gjennom målrettede tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt.»

– Arbeidet med voldtekt har vært oppdelt, fragmentert og lite sammenhengende, sier Augstad.

De mener at det, til tross for flere handlingsplaner de siste årene, er få tegn til et systematisk arbeid på myndighetsnivå for å forebygge og bekjempe voldtekt.



Utvalget mener dette har resultert i at arbeidet mot voldtekt i dag ikke prioriteres, verken innen forebygging, i helsetjenesten eller i politiet og påtalemyndigheten.

KRITISK TIL MYNDIGHETENE: Utvalget vil ha en ny spesialenhet som skal jobbe mot voldtekt og vold i nære relasjoner, som kan ligge i justisdepartementet, som Emilie Enger Mehl styrer. Foto: Jonas Been Henriksen

Både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får beskjed om å styre sine etater tydeligere på dette området.

Justisdepartementet for å sikre at politiet prioriterer voldtektssaker.

Helsedepartementet for å sikre at det ikke er så store forskjeller på oppfølgingstilbudet voldtektsutsatte møter.

Ny spesialenhet

I dag koordinerer regjeringens arbeidet sitt mot vold og overgrep i en gruppe med folk fra ulike departement i regjeringen.

Utvalget foreslår at det skal opprettes en statlig enhet som skal jobbe dedikert med politikk innenfor:

Vold i nære relasjoner

Æresrelatert vold

Voldtekt

Seksuell trakassering

– Det kan være en avdeling i justisdepartementet som ofte har et stort ansvar i arbeidet mot voldtekt, sier utvalgslederen.

Forslag fra voldtektsutvalget Utvalget foreslår totalt 30 tiltak, blant andre: Et nytt statlig organ for å sikre at ny politikk og tiltak gjennomføres i praksis, som er underlagt justisdepartementet.





Et likeverdig helsetjenestetilbud for overgrepsutsatte barn





At avhør av fornærmede mellom 16 og 18 år foretas på barnehus





Utvalget anbefaler at det iverksettes tiltak som forhindrer at fornærmede må forklare seg gjentatte ganger. Et foreslått tiltak er at forklaringen tas opp på video.



Krav til saksbehandlingstid under etterforskningen og i domstolene





Utvalget anbefaler at tidsfristene i Voldserstatningsloven for å søke erstatning etter voldtekt forlenges.





En permanent voldtektsseksjon ved Kripos.





At kommunene blir lovpålagt å lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner og annen kjønnsbasert vold,





En støttekoordinator for voldtektsutsatte





At Riksadvokaten utarbeider et rundskriv om etterforskning og påtale av voldtektssaker. Rundskrivet bør beskrive hvordan bestemmelsene om voldtekt og seksuell handling uten samtykke skal forstås.





En tverrdepartemental stortingsmelding om voldtekt