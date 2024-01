Utvalg: Kommune sviktet før Silje (5) ble drept

TRONDHEIM (TV 2): Utvalget mener at to av guttene som fikk skylden for drapet på Silje Marie Redergård (5), ble for dårlig fulgt opp av barnevernet.

«Barna fikk ikke den nødvendige hjelp og oppfølging de hadde behov for og krav på både etter dagjeldende barnevernlovgivning», skriver utvalget i rapporten som legges frem tirsdag.

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Allerede neste dag ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet. De fikk skylden for å ha ha mishandlet Silje til døde. I dag er alle i 30-årene.

Kort tid senere ble saken henlagt på grunn av guttenes alder.

Burde fått tilbud

Så gikk det 26 år før NRK publiserte en dokumentarserie som avdekket en mangelfull etterforskning. I kjølvannet av serien besluttet statsadvokatene i Trøndelag å etterforske saken på nytt.

I februar i fjor renvasket påtalemyndigheten alle de tre guttene.

Da besluttet Trondheim kommune at de skulle sette ned et utvalg til å vurdere kommunens oppfølging av guttene i tiden før og etter at Silje ble drept.

Rapporten tar kun for seg de to eldste guttene, fordi den yngste ikke har ønsket å snakke med utvalget. Det foreligger også svært lite dokumenter knyttet til ham, skriver utvalget.

SILJE: I dag står den mye omtalte kriminalsaken uoppklart. Foto: Privat

I sitt sammendrag skriver utvalget at begge de eldste guttene og deres familier skulle fått tilbud om barnevernstiltak i tiden før drapet. De konkluderer med at oppfølgingen var manglende.

Tilbakeholdt dokumenter

Etter at Silje døde, kan ikke kommunen kritiseres for sitt arbeid med de involverte familiene, mener utvalget. Årsaken er at de var nødt til å forholde seg til politiets tydelige – dog feilaktige – konklusjoner.

«De umiddelbare hjelpetiltakene som ble satt inn etter Tillersaken oppstod, vurderes som adekvate og forsvarlige. Tiltakene kom også på plass innen en akseptabel og rimelig tid», skriver de.

Utvalget roser kommunen, og særlig barnevernet, for å ha prioritert sakene høyt i tiden etter at Silje døde.

Tilbudene de fikk både i barnehagen og på skolen, vurderes også som «adekvat og forsvarlig».

ÅSTEDET: Politiet rykket ut da Silje Marie Redergård (5) ble funnet død. Foto: TV 2

Utvalget kritiserer samtidig barnevernstjenesten sterkt for ikke å gi NRK innsyn i sakens dokumenter i forbindelse med deres arbeid med saken.

Totalt sett finner utvalget likevel få læringspunkter.

«Ut fra at saken var en enkeltstående spesiell hendelse, er det vanskelig å se hva kommunen kan gjøre for å forebygge at lignende hendelser som Tillersaken skal skje igjen», skriver de.

Advokat reagerer

Advokat Sigurd Klomsæt representerer den eldste av guttene.

Han mener at rapporten bærer preg av at kommunen har gransket seg selv.

– Uten NRK Brennpunkt hadde disse gutta vært utsatt for det samme menneskerettighetsbruddet fremdeles, sier han.

ENGASJERT: Advokat Sigurd Klomsæt representerer 6-åringen i Silje-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Samtidig avslører Klomsæt at de jobber med en ny begjæring til Riksadvokaten. Årsaken er at saken ble henlagt på bevisets stilling.

– Vi skal ha denne saken henlagt som intet straffbart forhold, sier Klomsæt.