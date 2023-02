Utvalg: – Hjelper ikke med en milliard her og en milliard der

Det er ingen vei utenom enn at det blir færre ansatte per pasient, ifølge et utvalg om bemanningen i helsesektoren.

Saken oppdateres fortløpende.

Helsepersonellkommisjonen har levert en norsk offentlig utredning (NOU) om behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

I utredningen kommer det blant annet fram at det ikke er mulig å bemanne seg ut av utfordringene i helsesektoren.

I stedet må sykehusene prioritere hardere, mener utvalget.

Utvalget peker også på at det er nødvendig å se på oppgavefordelingen mellom sykepleiere, helsefagarbeidere og de 31 andre faggruppene i sektoren.

Utvalget er ledet av tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Rapporten leveres til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Utredningen sendes på høring torsdag.

FLERE ELDRE: Det blir flere eldre og ikke flere i arbeid. Det skaper utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Foto: Javad Parsa / NTB

Flere ansatte de siste årene

Bovim sier at man må erkjenne at det er krevende å være helsearbeider, noe mange oppslag i mediene illustrerer, ved at mange sykepleiere løper på jobb og fastlegene har altfor mye å gjøre.

– Man skulle tro at man blir færre og færre ansatte i helse- og sosialsektoren, men det har økt de siste årene, sier Bovim.

21 prosent av de sysselsatte i dag jobber i helse- og sosialsektoren, som er en kraft økning siden 70-tallet.

Folkehelsen har blitt bedre og ikke vesentlig flere eldre, sier Bovim, men fremover blir det langt flere eldre og flere blir ikke i arbeidsfør alder.

Bovim sier at fremover vil kommunene få et sterkere trykk på sine helsetjenester enn sykehusene fremover.

Det er særlig små kommuner hvor det blir færre og færre folk som vil få den største utfordringen.

PÅ HØRING: Utredningen sendes ut på høring torsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Flere ansatte per innbyggere i Europa

I Norge er det langt flere leger og sykepleiere per innbyggere sammenlignet med mange andre land.

I Norge er det fem leger per 1000 innbyggere og 18 sykepleiere per 1000 innbyggere, ifølge utvalget.

Norge er på toppen av listen over land i EØS som har høyest andel sysselsatte i helse- og omsorgstjenestene.

Bovim sier at det at vi har mange leger og sykepleiere per innbygger, tar ikke brodden fra utfordringene sektoren står i, men sier at det kreves endringer.

Færre ansatte per pasient

Konklusjonen fra utvalget er klar:

– Vi må erkjenne det ingen vil si, sier Bovim.

– Det er ingen vei utenom enn at det blir færre ansatte per pasient, sier han.

Han sier at det ikke blir færre ansatte enn i dag, men at det blir færre ansatte per pasient, ettersom vi lever lenger og det blir flere eldre.

– Det hjelper ikke med en milliard her og en milliard der, sier Bovim.

Bovim kommer også med klar beskjed til politikere.

– En av de viktigste erkjennelsene, må bli en erkjennelse i samfunnet. Den må vi ta med oss på alle nivå. Det må kjennes igjen i den politiske retorikk. Overbudsretorikk gjør mer skade, sier han.

– Vi må snakke sammen med innestemme og ikke jakte på syndebukker, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, etter å ha mottatt rapporten om behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstenesten. Foto: Javad Parsa / NTB

Sju tiltak

Det er sju hovedområder utvalget mener er gode tiltak for å møte framtidens utfordringer:

Organisering, arbeidstid, digitalisering, prioriteringer, oppgavedeling, kompetanse og bærekraft.

Med bærekraft så mener utvalget at helse- og omsorgssektoren må være en attraktiv arbeidsplass for unge.

Når det gjelder organisering, mener utvalget at sykehusstrukturen bør utredes.

– Kanskje blir det færre sykehus. Vi har sykehus nok ut fra befolkningsgrunnlaget, sier Bovim.

Oppgavedeling: Utvalget mener at man må gjøre tiltak for folk slik at man kan utsette å ha behov for helsepersonell, som for eksempel folkehelsetiltak.

Utvalget mener også at ansatte bør gjøre andre ting enn det de er ansatt for i dag. For eksempel sykepleierne på poliklinikk bør også kunne jobbe på sengepost.

Ansatte i helsesektoren må også prioritere hardere.

– Unngå unødvendig behandling, sier Bovim.

– Jeg er ganske sikker på at vi driver med ting det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for, sier han.

Han mener også at man må redusere antallet feilbehandlinger, som koster mye.

Teknologien kan også være til stor hjelp i mangelen på helsepersonell, sier utvalget.

– Vi må automatisere alt vi kan, i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Særlig der den menneskelige kontakten ikke gir tilleggsverdi, sier Bovim.

Utvalget mener også at man må utvikle forskningsprogram for å lage personellbesparende teknologi.

Tiltak de ikke anbefaler

Bovim sier at utvalget er samstemte om at man ikke kan importere oss fra helsepersonellmangelen. Også i andre land er det mangel på helsepersonell.

– Hvis det kommer covid-25 og alle skal hjem. Hvordan ser det ut i helse- og omsorgssektoren da? Klarer vi oss selv?

Utvalget mener også at man ikke bør innførte en slags verneplikt å jobbe i helse- og omsorgssektoren.

Virkelighetsbeskrivelse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at kommisjonen gitt en virkelighetsbeskrivelse som må tas på alvor.

– Vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene sånn at vi fortsatt skal ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse, sier Kjerkol.

Fremover blir det viktig å se hvordan vi kan fjerne flaskehalser for utdanningskapasiteten og legge et godt grunnlag for den omstillingen som både helsetjenesten og samfunnet må ha, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Utvalget bekrefter at vi går tom for folk før vi går tom for penger. Det betyr at vi ikke bare kan utdanne oss bort fra utfordringene, sier Moe.