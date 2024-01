Utsolgt for egg flere steder: – Unormalt høy etterspørsel

Flere steder i landet møtes norske kunder av tomme egghyller. TV 2 har sjekket hvordan stoda er i Coop, Rema 1000 og Kiwi-butikker i Oslo sentrum. Konklusjonen er at det varierer fra butikk til butikk.

Kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop forklarer eggmangelen slik:



– På grunn av økt etterspørsel av egg kan noen av våre butikker ha vært utsolgt for noen varianter i korte perioder, men stort sett skal alle kunder ha fått egg til jul og butikkene fylles nå opp, sier Kristiansen til TV 2.

UTSOLGT: På Coop Mega ved Alexander Kiellands plass var det lite egg å spore. Foto: The Enerud Ødegården / TV 2

Det har vært stor vekst i salget av egg i høst, ifølge Kristiansen.

– Uten at vi helt vet hvorfor. Den kan selvsagt ha sammenheng med dyrtiden, hvor egg er et billig, godt og proteinrikt produkt som mange da velger. Det kan også skyldes at flere baker selv, eller spiser mer hjemme.

Også Kiwi og Rema 1000 melder om svekket tilgang på egg, men tar situasjonen tilsynelatende med ro. Se deres svar lenger ned i saken.

UTSOLGT FOR NOE: På Coop Prix Oslo S ser det slik ut. Foto: Oddvar Sagbakken Saanum / TV 2

GLISSENT: Slik ser det ut i egghyllene hos Rema 1000 Torggata i Oslo sentrum fredag kveld. Foto: Oddvar Sagbakken Saanum / TV 2

Tok grep før jul

Nortura, som leverer egg til norske dagligvarebutikker gjennom Prior, sier utvalget i butikkene er mindre enn normalt, og at det kan variere i hver enkelt butikk.



– Vi har vært igjennom en periode med unormalt høy etterspørsel etter norske egg. Vi greier stort sett å levere det handelen etterspør, men utvalget kan variere fra butikk til butikk, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.

Han sier en svak norsk krone har ført til ekstra høy etterspørsel etter norske egg.

PRIOR: Konserndirektør i Nortura, Kjell S. Rakkenes, peker på svak norsk krone og sykdomsutbrudd som årsaker til eggmangel. Foto: Erik Edland / TV 2

Kombinert med et sykdomsutbrudd i europeiske hønsegårder har det ført til at mange matvareprodusenter, som normalt bruker importerte egg, har valgt å kjøpe norske egg istedenfor å importere, sier Rakkenes.

– Det har ført til at vi har hatt perioder med lite egg. Et av de viktigste tiltakene vi har arbeidet med, og fått gjennomslag for, er tollnedsettelse på importegg slik at matvareindustrien kan bruke importerte egg og forbrukerne får norske.

Dette var et av grepene Landbruksdirektoratet og Nortura gjorde for å nok egg til jul. Blant annet lot de også «pensjonerte» høner verpe lenger, slik at produksjonen økte, og Nortura økte betalingen til produsentene.



Lover bedre egg-tider fremover

– Den økte etterspørselen, kombinert med at det har vært generelt underskudd i markedet i lengre tid, er grunnen til at det har vært krevende i perioder, sier Kristiansen i Coop.

EGG: Harald Kristiansen i Coop sier han ser egg i enden av tunnelen. Foto: Espen Solli

Han legger til:

– Selv om høner jobber døgnet rundt, så er det ikke slik at de girer opp og legger flere egg ved behov, og egg er ferskvare, slik at det er begrenset hvor stort lager man kan bygge seg opp. Men nå ser vi egg i enden av tunnelen og det skal fremover være bra utvalg av egg i Coop sine butikker.

– Utsolgt for noen varianter

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Kristine Arvin, sier at de har kontroll på situasjonen.

– Det er ok tilgang på egg i de fleste av våre butikker nå, sier Arvin.

Men noen steder er hyllene tomme for egg.

– Det er litt forsinkelser i leveransene fra Prior, og noen varianter kan derfor være utsolgt. Dette vil variere fra butikk til butikk.

FORSINKELSER: Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi sier det er forsinkelser i leveransene fra Prior. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Tar tid å justere produksjonen

Også Rema 1000 sier egg-etterspørselen er økende.

– Siden egg produseres av levende dyr så tar det litt tid å justere og øke produksjonen. Men, produksjonen er økende, og vi gjør vårt for at det skal være godt med varer i verdikjeden. Vi har fortsatt beholdning på egg i våre butikker og i våre distribunaler.

VARIERER: Line Aarnes, Kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000, beholdningen varierer i den enkelte butikk. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Det sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000, som også opplyser at tilfanget kan variere fra butikk til butikk.

– Beholdningen vil nok variere fra butikk til butikk, særlig på varer som selger godt slik som egg, men vi fyller på fortløpende, sier Aarnes.