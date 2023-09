– Utsatt for et grovt overgrep av Norge

STRASBOURG: Her er Trond og Sylvia avbildet i Menneskerettsdomstolen, som nå har konstatert at retten deres til familieliv er krenket. Foto: Privat

Norge ble tirsdag dømt i ni barnevernssaker som er klaget inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.



En av dommene handlet om ekteparet Trond og Sylvia Ensby, som TV 2 har laget en serie saker om. De vant fram i Menneskerettsdomstolen, som slo fast at deres rett til familieliv ble krenket da sønnen ble tvangsadoptert.

– Det har skjedd et stort overgrep mot en familie som aldri har fått sjansen til å prøve seg. De er dømt nord og ned, fratatt sitt barn og muligheten til samvær. Dette har skjedd på svake og motstridende bevis, samt dårlig funderte analyser av familien, sier advokat Øivind Østberg til TV 2.



Barneminister Kjersti Toppe kommenterte de ni nye dommene mot Norge overfor TV 2 tirsdag ettermiddag.

– Jeg vil understreke at det er svært alvorlig når domstolen konstaterer brudd på menneskerettighetene og familier har blitt utsatt for feil praksis, skriver hun.



ALVORLIG: Kjersti Toppe sier det er iverksatt tiltak for å bedre rettsikkerheten for barn og foreldre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Og understreker at hennes oppgave er å sørge for at ingen familier skal oppleve noe liknende.

– Knusende oppgjør

TV 2 har avdekket at sønnen til Trond og Sylvia ble tvangsadoptert til tross for at psykologen som ble oppnevnt av Lagmannsretten mente foreldrene hadde gode nok omsorgsevner til å ivareta barnet, med hjelpetiltak.

Flere eksperter har vært enig i dette, uten å bli hørt i det norske rettssystemet, verken i tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett.

OVERGREP: Foreldrene er blitt dømt nord og ned og har aldri fått prøve seg, sier advokat Øivind Østberg. Foto: Privat

– Det foregår et knusende oppgjør med norsk barnevernspolitikk i Strasbourg. Og vi har en regjeringsadvokat som har kjempet for frifinnelser med nebb og klør. Jeg mener det har skjedd bedringer de siste årene. Men man er ikke i mål. Det finnes fortsatt holdninger i fagmiljøene det må jobbes med opp mot verdien for barn å ha biologiske foreldre, sier advokat Østberg.



Ingen endring i samvær

Kjersti Toppe skriver at det jobbes på flere plan for at praksis i barnevernet skal være i samsvar med menneskerettene.

– Blant annet er kravene til saksbehandling tydeliggjort og samværsreglene er endret i den nye barnevernsloven, skriver hun.



Trond og Sylvia Ensby synes det er kjempebra at de har fått en rettferdig dom. Problemet er at den trolig ikke får noen betydning med tanke på mulighetene for samvær med sønnen.

– Samvær er helt vesentlig. De har ikke fått se gutten sin på over tre år. Etter at dommen kom, har jeg skrevet til barnevernet og bedt dem bidra til at foreldrene får samvær. Myndighetene må jo gjøre det de kan for å rette opp feilene som er begått, sier Øivind Østberg.



Ingen beklagelse fra regjeringen

Barneministeren har sagt unnskyld til foreldrene i andre saker der Norge er dømt. Men fra regjeringen har det ennå ikke kommet noen beklagelse.

– Hva vil du si til foreldrene og barna i sakene der Norge nå er dømt?



– Jeg har allerede møtt noen av foreldrene som har fått konstatert krenkelse av menneskerettene. Jeg vil nå be lokale styresmakter møte familiene som nå har fått medhold i EMD, og som ønsker det. Det er de som er nærmest familiene og som kjenner sakene, skriver Kjersti Toppe.



Hun mener dommene mot Norge kan utfordre tilliten til barnevernet og framholder at det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke rettssikkerheten til både barn og foreldre.