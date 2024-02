Utsatt for brutal vold i tre timer: – Sparket, barbert og druknet i en vask

Mandag avsluttes rettssaken mot tre menn som er tiltalt for frihetsberøvelse, voldtekt, grov vold og grove trusler mot en annen mann.

Påtalemyndigheten ønsker fengsel i fire år for den ene, to år og seks måneder for den andre, og to år for den tredje.

– Det er en svært alvorlig tiltale som beskriver en brutal voldsutøvelse fornærmede ble utsatt for i tre timer, mens han også ble utsatt for grove trusler, voldtekt og uten mulighet til å dra fra stedet, sier politiadvokat Mona Byrkjedal til TV 2.



Kledd naken og teipet fast

Hendelsen skjedde en sommerdag i 2022. Politiet mener at de tre mennene i 20- og 30-årene holdt en annen mann fanget i et hus i Oslo.

Ifølge aktor kledde de mannen naken, teipet han fast til en stol med gaffateip og boret flere hull i leggen hans.

Videre har mannen blitt slått, sparket og dyttet ned en trapp, før en av de tiltalte holdt mannen i halsgrep og slepte ham etter seg utendørs.

Den samme mannen har tvunget fornærmede til å utføre oralsex på ham.

Barbert og holdt under vann

Men det er ikke alt. Mannen barberte også skjegget og øyenbrynene til fornærmede, og holdt ansiktet hans under vann gjentatte ganger.

De to andre mennene er blant annet tiltalt for å ha bistått, oppmuntret og filmet mishandlingen.

Alle tre er også tiltalt for grov narkotikaovertredelse.

Den andre mannen har erkjent straffskyld for tiltalen, med noe forbehold.

– Han har forklart at han ikke har vært til stede under hele hendelsen og dermed ikke har medvirket til all vold som er beskrevet i første post, sier mannens forsvarer Gard Lind-Iversen.

Olle Nohlin forsvarer den tredje mannen. Hans klient har tilstått frihetsberøvelse og narkotikaovertredelse, men ikke det som gjelder vold og trusler.

FIRE FORKLARINGER: Tre menn er tiltalt og en er fornærmet i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Blir fly forbanna og kåt

I retten har det kommet frem at mannen som står for de groveste anklagene, var sterkt påvirket av rus. Han har forklart at han blir «fly forbanna», kåt og kan få voldelige seksuelle tanker når han er rusa.

Han har erkjent straffskyld for alle anklagene. Mannens forsvarer Petar Sekulic har argumentert for at den uforbeholdne tilståelsen bør gi betydelig strafferabatt.

– Han sier han tenker på dette hver dag, angrer og skulle ønske dette var ugjort, sier Sekulic om sin klient.

Slik forklarer de hvorfor alt skjedde

En del av bevisførselen i retten har handlet om motivet og foranledningen til hendelsen.

– Der har de tiltalte og den fornærmede noe ulike versjoner, men det knytter seg til salg av narkotika der fornærmede har hatt en relasjon til en av de tiltalte, sier politiadvokat Byrkjedal.

I sin prosedyre sier Sekulic at hans klient mener konflikten oppstod som en reaksjon på at fornærmede hadde solgt narkotika til mindreårige.

– Min klient har forklart at han i en periode solgte narkotika og hadde tilknytning til to av de tiltalte. Han kjenner seg ikke igjen i de øvrige beskyldningene tiltalte har kommet med om foranledningen, sier fornærmedes bistandsadvokat, Bjørn Ove Blomholm Engelstad.

Under voldsutøvelsen ble den fornærmede presset for 500.000 kroner. Hvis ikke han leverte det, skulle tiltalte drepe han og familien hans, ble det sagt.

Omfattende skader

Engelstad forteller i sitt avslutningsinnlegg mandag at denne saken har forvoldt alvorlig frykt hos fornærmede.

Hans oppsummering er brutal:

– Han har blitt slått, sparket, dyttet og druknet i en vask, blitt tatt i kvelertak og kastet i buskene. Han har blitt holdt nede og boret med drill. Det har blitt utført av flere personer og pågått i flere timer, sier Engelstad og legger til:

– Han har blitt gjort hjelpeløs og utnyttet på verst tenkelige vis.

Fornærmede fikk omfattende fysiske skader som sår og brudd, i tillegg til akutt posttraumatisk lidelse. I retten har han forklart at han opplevde å bli behandlet om søppel.