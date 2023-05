Årets nasjonaldag er rett rundt hjørnet. Med trangere økonomi og dagens prisstigning kan det blir en svært dyr dag for mange.

I en fersk undersøkelse fra Danske Bank svarer én av ti at de egentlig vil bruke mindre penger på 17. mai.

På grunn av sosialt press fra venner, kjente og familie velger de imidlertid ikke å redusere forbruket.

– Det er utrolig synd at man føler at man ikke kan være ærlig overfor de nærmeste om hvordan det står til med privatøkonomien, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.



– Med dagens situasjon er mange i samme båt.

Aldersgruppe overrasker

Det er særlig to aldergrupper som utpeker seg i undersøkelsen. Personer mellom 20-29 år og 30-49 år kjenner mest på pengepresset.

– Jeg synes det er synd, men jeg er ikke overrasket over at flere i den yngre generasjonen kjenner på det sosiale presset på denne dagen, sier Olsen.

– Mange har tradisjoner om å samles for en felles frokost, for så å gå ut og spise og drikke store deler av dagen. Det koster selvsagt penger.

Forbrukerøkonomen er derimot overrasket over at barnefamiliene, i alderen 30-49, kjenner på det samme presset til å ikke kunne redusere forbruket.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– For barnefamiliene er dette barnas dag. Viktigst av alt for barna er at de er sammen med noen som betyr mye for dem og som kanskje kan være med i leken. Dette er gratis og noe som betyr mer enn noe annet.

Olsen tror at kles- og bunadspress kan være en av faktorene til at foreldre føler de må ut med mye penger.

– Barn vokser fort, men er det sånn at man må kjøpe nytt hvert år? Jeg tror de fleste har en kjole eller en fin skjorte hengende i skapet.

– Barn kan også gå med joggesko eller sandaler til bunad. Det bør være mer enn godt nok i en tid hvor stadig flere sliter.

Bør tenke nytt

I gjennomsnitt planlegger nordmenn å bruke 1160 kroner per person på nasjonaldagen, ifølge undersøkelsen.

– Det er ganske mye penger å bruke på én dag. Skal man ut og spise blir nok budsjettet ganske mye høyere også.



Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, sier til TV 2 at mange foreldre sitter med tøffe og alvorlige prioriteringer før nasjonaldagen.

– De som har aller minst sitter nok og vurderer om barna skal få kose seg på 17. mai, og dermed slite med å ha penger nok til mat de to neste månedene, eller om de skal droppe en skikkelig feiring.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Både Olsen og Incedursun mener det er viktig å tenke nytt i en vanskelig tid.

– Det er nok lettere sagt enn gjort å redusere forbruket og endre tradisjoner, men man kan få en like fin feiring uten å måtte ut med så mye penger. Det viktigste er å bruke tid med venner og familie, sier Olsen.

Hun råder alle til å holde både øyne og ører åpne i ekstra stor grad denne dagen.

– Har man eksempelvis mulighet til å spandere en is på noen andres barn, kan det gjøre hele dagen til den familien.



Incedursun mener også det er viktig å tenke seg om en ekstra gang før man inviterer til feiring.



– Kanskje er det noen i vennegjengen eller familien som ikke har råd. Strekk ut en ekstra hånd og foreslå noe som kanskje ikke koster så mye.