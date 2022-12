Utpekt som mulig gjerningsmann – besvimte like før drapet

Det viser en vaktjournal som statsadvokat Thale Thomseth dokumenterte i retten onsdag.

Vaktjournalen fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral er datert 5. mai 1995 og viser at de fikk melding om en mulig overdose på en adresse i Haugesund klokken 21.30.

En ambulanse ble sendt til leiligheten sammen med en politipatrulje.

På adressen fant de to personer som hadde brukt heroin. En av dem var besvimt, men da han kom til seg selv igjen, ville han ikke ha hjelp av verken ambulansepersonell eller politipatruljen.

Forsvarer: Dette er poenget

Mannen som besvimte, er den samme mannen som TV 2 tidligere har omtalt under den pågående rettssaken mot Johny Vassbakk (52).

Forsvarerne har brukt mye tid på mannen, fordi de mener han er en av flere såkalte moduskandidater politiet aldri har klart å sjekke ut av saken.

KNYTTET SAMMEN: Tiltalen mot Johny Vassbakk (52) bygger i stor grad på et DNA-funn som med svært stor sannsynlighet stammer fra ham. Foto: Politiet

En av forsvarerne, advokat Stian Kristensen, understreker samtidig at rusmisbrukeren er å anse som uskyldig.

Poenget med bevisførsel knyttet til andre moduskandidater er å belyse konsekvensene av den innledende etterforskningen av saken, forteller Kristensen.

– Vårt poeng er å fremheve at etterforskningen av to av kandidatene som politiet selv har ansett som aktuelle, heller ikke er god nok til å utelukke. Men det er veldig viktig å presisere at vi ikke mener disse to har begått drapet, sier han til TV 2.

– Stemte så bra



Politiet har under etterforskningen fått flere tips om rusmisbrukeren, som ikke lenger er i live.

Flere av dem som tipset om ham, vitnet i retten torsdag.

Det ene vitnet hadde den aktuelle mannen som lærling i en periode da han var under oppfølging av en rusinstitusjon.

Han forteller at de to fikk en nær relasjon, helt frem til lærlingen begynte å ruse seg igjen. Vitnet måtte derfor si ham opp. Dette skjedde like etter at Tengs ble drept.

– Etter det truet ham meg på livet. Nå sa han at det var min skyld at han skulle dø på gata i Oslo, og derfor skulle han ta meg. Det var han bestemt på, sier vitnet.

Drapstruslene ble anmeldt uten at det fikk noen følger.

På spørsmål om hvorfor vitnet valgte å tipse politiet om den aktuelle mannen i Tengs-etterforskningen, hvilket han gjorde året etter drapet, svarte han at det handlet om detaljene som kom frem i pressen.

– Mye av det vi leste, stemte så bra med ham. Det var biltype, relasjoner han hadde i Kopervik, og flere ting. Jeg husker ikke detaljene i dag, sier vitnet.

– Mye vold og rus



Også to personer som var ansatt på en rusinstitusjon, har tipset politiet om mannen.

FORSVARET: Advokatkollegene Stian Kristensen (t.h.) og Stian Bråstein fra Adius advokater forsvarer drapstiltalte Johny Vassbakk (52). Foto: Frode Sunde / TV 2

De to fortalte at de fikk servert en historie fra en annen rusmisbruker, som mente at den aktuelle mannen overfor ham hadde erkjent drapet på Tengs.

Begge de to vitnene oppfattet rusmisbrukeren som troverdig. De sørget for å få opphevet sin taushetsplikt og kontaktet politiet med historien.

En av dem forteller at hun aldri hørte noe mer. Da Birgitte Tengs' fetter sto tiltalt for drapet, tok hun kontakt med forsvareren hans for å høre hva som hadde skjedd. Først da ble hun kalt inn til et avhør.

– Vi tenkte at han (moduskandidaten, journ.anm.) er en som kan ha gjort dette. Det var mye vold og rus, sier hun.

Pensjonert politimann vitnet

Da forsvarerne var ferdige med å føre sine vitner knyttet til den aktuelle moduskandidaten, ventet et vitne som påtalemyndigheten hadde innkalt.

Vitnet er pensjonert politimann og forklarte at han tok et avhør av en ansatt på rusinstitusjonen som fulgte opp mannen.

ÅSTEDET: Under rettssaken var aktørene på en befaring på Gamle Sundsveg på Karmøy. Det var her Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995. Foto: Heiko Junge / NTB

Den pensjonerte politimannen er klar på at den ansatte på institusjonen ikke mente det var noen grunn til å mistenke den aktuelle mannen.

Deretter dokumenterte statsadvokat Thomseth vaktjournalen som viser at mannen besvimte på en adresse i Haugesund sentrum en gang rundt klokken 21.30 på drapskvelden.

Aktor: – Usannsynlig

Det har ikke vært mulig for obdusentene å fastslå med sikkerhet når Tengs ble drept, men det er enighet om at det må ha skjedd natt til 6. mai.

Grunnen til den vage tidfestingen er blant annet at Tengs lå lenge ute, og at legen som kom til åstedet om formiddagen den 6. mai, ikke hadde med seg en temperaturmåler som egnet seg.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun ble imidlertid sist sett rundt midnatt, og det har blitt antydet at drapet dermed må ha skjedd i timene etter dette.

Det tar en halvtime å kjøre fra Haugesund til Kopervik sentrum, der Tengs sist ble sett.

Thomseth poengterer overfor TV 2 at undersøkelsene ble dokumentert for å vise at mannen var i Haugesund få timer før drapet.

– Påtalemyndigheten anser det derfor som usannsynlig at han kan ha kommet seg til åstedet på drapstidspunktet. Vedkommende har aldri hatt status som mistenkt i saken, sier hun.