Utleier om NSM-avtalen: – Ikke ulovlig

– Vi mener alle våre inngåtte avtaler er lovlige.

Det sier administrerende direktør i Norwegian Property, Bent Oustad, til TV 2.

I november ble det oppdaget at NSM hadde inngått det justisminister Emilie Enger Mehl omtaler som en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu. Direktør Sofie Nystrøm gikk på dagen da nyheten sprakk.



Oustad er på sin side ikke like klar på at dette er en låneavtale.

I et utkast til leieavtale oversendt fra NSM til Justis- og beredskapsdepartementet 25. mai 2022 er det et punkt (27.7 under «Særlige bestemmelser») om finansiering av spesialtilpasninger/sikkerhet.

– Er det Norwegian Propertys oppfatning at det allerede på dette tidspunktet var snakk om et lån? Eller ble dette endret til et lån først på et senere tidspunkt?

– Det har vi ikke tenkt å si noe om. Vi har en leieavtale med NSM, så ser vi at Justisdepartementet har sine meninger om dette, sier Oustad.

– Men det er en avtale der NSM skulle betale tilbake med renter. Det er vel en låneavtale?

– Jo, ofte er det det.

– Er det noe som tyder på at det ikke er det?

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Bent Oustad Foto: norwegianproperty

– Nei, men vi kommenterer ikke hvem vi har lån med.

Har avtale med NAV

Ifølge Oustad er det ikke uvanlige med samme type avtale som NSM har inngått.

– Det er ikke uvanlig at leietaker investerer i bygget de skal leie.

– Har dere andre statlige kunder, i så fall hvem?

– Vi har bydel Frogner, NAV, men disse to er kommunale. De leier et bygg sammen.

TV 2 har spurt om også NAV og bydel Frogner har samme type avtale som NSM, men foreløpig ikke fått svar.

Forventer tilbakebetaling

– Vi bekrefter at vi har en leieavtale med NSM. Så har justisdepartementet sagt at det er en låneavtale.

– Så dere vil kreve at staten betaler tilbake hele beløpet på 200 millioner?

– Ja, jeg har ikke hørt noe annet.

Regjeringen har bedt Stortinget om å godkjenne at de 200 millionene hentes fra oljefondet for å tilbakebetale lånet.

MENER AVTALEN ER ULOVLIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Vil bidra til granskning



Ifølge Oustad er det ikke uvanlig å inngå leieavtaler «der leietaker investerer i bygget de skal leie.»

Han forteller at de ikke har referater fra dialogen med NSM, men annen dokumentasjon.

– Dette regner med vi vil komme i den offentlige granskingen som vi ser frem til og som vi ønsker å bidra til.

– Når kom ideen om låneavtalen opp? Hvem sin ide var det?

– Nei, det har jeg ingen kommentar til. Dette vil bli kartlagt i den offentlige granskingen, sier Oustad som er en av mange i selskapet som har hatt dialog med NSM om avtalen.

– Har noen i Norwegian property hatt direktekontakt med justisdepartementet om saken, i så fall med hvem og når?

– Her er det mye som inngår under konfidensialitet, så det kan jeg ikke svare på.