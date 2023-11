Utleier ble knivstukket – var død i to uker før han ble funnet

Mannen som endret forklaring og nå har erkjent drapet på utleieren sin, har i avhør sagt at det var avdøde som først tydde til vold.

Det forteller siktedes forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, til TV 2.

Avdøde, en mann i 60-årene, var meldt savnet da politiet fant ham død i en leilighet i Haugesund mandag 14. august.

Etter det TV 2 forstår, hadde mannen da ligget død i to uker.

Drøyt seks timer etter at mannen ble funnet død, pågrep politiet en mann i 40-årene og siktet ham for drap. Siktede leide et rom i leiligheten til avdøde.

Endret forklaring

I sine første avhør stilte siktede seg fullstendig uforstående til anklagene.

Da han i slutten av august var kalt inn for å lese gjennom sine egne avhør, fikk han noen supplerende spørsmål.

Plutselig hadde han en helt annen forklaring.

– Han har erkjent at han tok livet av avdøde, men han har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier advokat Eskeland.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere jobbet i mange timer på åstedet 14. august. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er to årsaker til at mannen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Den ene er at politiet har besluttet å gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham, som man ennå ikke har fått svaret på. Den andre er at siktede mener drapet kan ha vært en handling i nødverge.

Advokat: – Fantasihistorie

I avhør har mannen gitt en grundig forklaring rundt bakgrunnen for drapet, ifølge Eskeland.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj rundt den forklaringen, men i korte trekk har det vært en konflikt og en konfrontasjon som har utløst dette. Siktede har forklart at det er avdøde som tyr til vold først, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Ørjan Eskeland representerer den drapssiktede mannen i 40-årene. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

TV 2 har stilt Sør-Vest politidistrikt en rekke spørsmål om saken, som de ikke ønsker å svare på.

Politiadvokat Cathrine Monsen skriver i en epost: «Det gjenstår fortsatt noe etterforskning, herunder tekniske rapporter og svar på rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede».

Advokat Bjørn Aksel Henriksen representerer avdødes to barn. Han sier at barna har det tøft.

– For dem høres hans forklaring ut som en fantasihistorie fra en som vil fraskrive seg ansvar, sier Henriksen.

– Holdt familien for narr

Siktede oppholdt seg, ifølge Henriksen, i boligen i perioden mellom drapet og funnet av avdøde.

– Han har oppholdt seg i boligen til faren deres etter drapet, og han har holdt familien for narr og sagt at alt er fint, mens de har vært bekymret, sier advokaten.

Henriksen påpeker at siktede har endret forklaring fullstendig underveis i etterforskningen.

– Han nektet først for at han hadde noe som helst med dette å gjøre, så dette føyer seg inn i rekken av løgner. Han er svært lite troverdig, sier han.

Denne uka ble siktede varetektsfengslet i åtte nye uker.