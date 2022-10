– Utgjør en stor risiko

Andelen helsepersonell som vaksinerer seg mot influensa øker. I år har 60 prosent av helsepersonell tenkt til å ta vaksinen. Likevel er helsemyndighetene bekymret.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener risikoen de resterende 40 prosentene utgjør mot sårbare pasienter er høy.

– Vaksinasjonsgraden er fortsatt for lav. Det utgjør fortsatt en for stor risiko for pasientene våre, som står i fare for å bli smittet av helsepersonellet vårt. Og det ønsker vi jo ikke, sier Guldvog.

Oppfordrer de ansatte til å vaksinere seg

Lillohjemmet i Oslo er i full sving før vintersesongen og har denne uken vaksinert halvparten av alle sine beboere. De oppfordrer også sine ansatte til å ta årets influensavaksine.

Sykepleier Vanessa Sletmo er blant dem som skal få vaksinen neste uke.

– Jeg ønsker å beskytte de rundt meg, spesielt på jobb i og med at jeg jobber på sykehjem. Og så er det noe med å beskytte seg selv i tillegg, sier Sletmo.

POSITIV: Knut Olaf Fjerdingstad synes det er bra at mange sykepleiere tar influensavaksinen. Foto: Marte Christensen / TV 2

91 år gamle Knut Olaf Fjerdingstad har bodd ett år på Lillohjemmet og nettopp fått årets influensavaksine. Han ser ikke argumentene til folk som ikke gidder å ta vaksinen.

– Hvis man skulle gå rundt i en ansamling av mange stadig nye mennesker og være en smittebærer, så er jo det veldig uheldig, sier Fjerdingstad.

– Er det viktig for deg at sykepleierne her er vaksinert?

– Jeg tenker at det er viktigst for dem, men det er klart det er viktig for alle som er i samme omgivelser, sier Fjerdingstad.

Flere pasienter som får influensa blir i følge helsemyndighetene smittet av helsepersonell som har pasientkontakt.

– Vi vet at det er sannsynligvis to virusvarianter som vil komme i år. Det er særlig ett av dem vi ikke har sett på en stund, og som vi har lite immunitet mot. Derfor frykter vi at det kan bli en større epidemi i år, enn det vi ser i snitt i vanlige år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Ligger langt bak EU-mål

Norge har samme mål som WHO og EU om at 75 prosent av helsepersonell med pasientkontakt bør vaksinere seg mot sesonginfluensa.

SESONG: Influensasesongen nærmer seg med stormskritt, og vaksineringen er allerede i gang. Foto: Marte Christensen / TV 2

– EU sitt mål er 75 prosent. Hvorfor ligger vi såpass langt bak det målet?

– Det har vært mange i Norge som har tenkt at man tåler en influensa og at det kan være fint å gjennomgå en influensa. Men nyere kunnskap viser at det er ingen fordeler med det, og det er ulemper for de man jobber for. Derfor tror jeg at stadig flere blir motivert til å ta en vaksine. Mange flere opplever også at det å vaksinere seg har mange fordeler, man ser det etter pandemien, og man opplever at det er en trygg vaksine, sier Guldvog.

Stoltenberg mener man utgjør en stor risiko ved å ikke vaksinere seg, fordi man vil være smittsom dersom man får influensa.

– Man behøver ikke ha så synlige symptomer, så da velger man kanskje å gå på jobb når man er forkjølet og likevel smitte noen som er veldig sårbare. Spesielt hvis man jobber med sårbare mennesker, som man vet kan få alvorlige konsekvenser. Da er det spesielt viktig at man beskytter pasientene sine, sier Stoltenberg.

Hun er samtidig også bekymret for de aller yngste.

– Det er barna som ikke har vært utsatt for influensa i det hele tatt, særlig de under fem år. Vi er også bekymret for de eldste som er skrøpelige og som oftere får følgesykdommer som kan ramme hjerte, hjerne, lunger og andre organer, sier Stoltenberg.