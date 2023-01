Utgiftsboom gir dyrere klær: – Den pillen må vi sluke

Etter et knallgodt 2022, frykter klesbransjen et dyrt og dårligere 2023. Prisøkningen på klær er helt nødvendig for å overleve, sier de.

Julen ble en kjøpefest for nordmenn, som ikke virket skremt av varslene om trangere økonomiske tider.

I år handlet vi for nesten 100 milliarder kroner i julen, noe som er 15 prosent mer enn forrige normalår 2019.

Nå kan det bli nedgang, for i 2023 blir det både mindre kjøpekraft og dyrere varer.

– Alle forventer at 2023 blir dårlig

TV 2 har snakket med flere av de største kleskjedene i Norge, og eieren av kjeden Zavanna sier de nå må øke prisene med 10 prosent.

Det kommer i tillegg til prisøkningen som skjedde allerede i høst.

KLÆR: Styreleder og eier av Zavanna-kjeden, Jens Bo Grønne. Foto: Privat

– Husleien og strømprisene påvirker utgiftsnivået vårt vesentlig. Det er vi innstilt på, og den pillen må vi sluke, sier Zavanna-eier Jens Bo Grønne.

Han sier alle forventer at 2023 skal bli et dårlig år økonomisk.

– Vi har allerede sett en stor tilbakeholdenhet blant kundene i høsten som var. Med høyere strømpriser og økte renter har kjøpekraften blitt markant mindre, så vi regner ikke med en økning i omsetningen i år.

ØKNING? Klesbutikken Zavanna i Bergen sentrum er bare én av mange forretninger som har hatt et godt salg i 2022. Nå spørs det hvordan det kommende året blir. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Tror situasjonen vil vare

Både krigen i Ukraina, strømkrisen i Europa og koronapandemien trekkes fram som grunner til at man i år må punge ekstra ut for en ny skjorte.

– Det er ikke det at vi i Zavanna tar ut mer på prisene fra forbrukerne, men vi ønsker å være her i fremtiden og tilby klær til våre kunder. Da må vi få dekket inn prisøkningen i markedet, sier Grønne.

Klesbutikkeieren har likevel troen på at kjedens over hundre butikker vil bestå når økonomien igjen har stabilisert seg.

– Vi driver en sunn bedrift per i dag, og har kraft til å stå imot i årene som kommer. Vi er optimistiske, men tror det kommer tøffe år fremover. Dette går ikke over på noen måneder, og vi regner med det blir to-tre år med tøffere utsikter.

SALG: Med romjul og nyttår kommer også tilbudene. På nyåret vil prisene derimot øke. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Liten tvil

Også Bestseller, selskapet som står bak klesbutikker som Jack and Jones, Only og Vero Moda, opplyser til TV 2 at de vil måtte øke prisene det kommende året.

— Det er vanskelig å si eksakt hva den generelle prisøkningen vil være, men at det har vært og vil bli prisjusteringer på enkelte produkter er det liten tvil om, sier administrerende direktør Øyvind Hauge.

Økte kostnader i forbindelse med logistikk, råvarepriser, lønnsvekst og investeringer rundt bærekraft er en realitet.

– Dette er noe som naturligvis vil påvirke våre butikkers kostnadsstruktur, men samtidig er det avgjørende for oss at vi kan fortsette å tilby våre kunder «value for money».

KJEDE: Vero Moda er en av flere butikker som er eid av selskapet Bestseller. Foto: Heiko Junge / NTB

Lindex: – Justerer fortløpende

Motekjeden Lindex bekrefter også at de har økt prisene, i likhet med hele resten av bransjen.

– For innkjøpene frem til 2023 har vi en høyere prissituasjon og har derfor også justert våre priser. Innkjøpsprisene påvirkes av mange eksterne faktorer, både råvarer, frakt og valuta, og her følger vi kontinuerlig utviklingen, sier salgssjef Nina Haugen i Lindex.

Hun sier det er vanskelig å spesifisere akkurat hvor stor prisøkningen er, siden dette avhenger av hvert enkelt produkt.

– Ved økte kostnader for innkjøp vurderer og justerer vi fortløpende våre priser deretter. Vi prøver å redusere andre typer kostnader gjennom effektiv kostnadsstyring

HANDLER: Mange nordmenn brukte mye penger på klær i 2022. Nå spås det at det blir det mindre av i året som kommer. Foto: Frank May

Virke: – Klær har vært rimelig

Faghandel-direktør Bror William Stende i Virke sier til TV 2 at prisøkningen er helt som forventet.

– Klær har vært relativt rimelig, og man har ikke hatt noe særlig prisøkning på dette i manns minne. Derfor har dette vært rimelig for de fleste.

IKKE OVERRASKET: Direktør for faghandel i Virke, Bror William Stende Foto: Heiko Junge / NTB

Selv om prisene nå øker, minner han om at klær fortsatt er relativt billig sammenlignet med andre varer.

– Det er transport, enorm vekst i leiepriser og skyhøye strømpriser som er noen av årsakene til at denne økningen nå skjer. Selv om det har vært økninger gjennom hele 2022, har ikke dette slått ut for forbrukeren før nå, sier Stende.