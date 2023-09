– Utfordringene er store

– Det kan være følelsen av å ikke mestre, ikke finne sin sosiale, at andre greier det bedre enn en selv. Det kan også være en psykisk helse som innebærer at ting blir vanskelig å overkomme, sier rektor ved Åstveit skole i Bergen, Eli Fjeldstad.

Ungdomsskolen har, i likhet med mange norske skoler, opplevd at elever synes det er vanskelig å gå på skolen. Spesielt i etterkant av koronapandemien.

– Vi har merket det. Det kullet som gikk ut nå i vår er kanskje det kullet vi har hatt med flest elever med den problematikken.

Rektor Eli Fjeldstad forteller at de har merket at spesielt ett skolekull hadde utfordringer etter pandemien. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Stort fravær

Skolen i Bergen er på ingen måte alene. Titusenvis av elever i norsk skole har et bekymringsfullt fravær, ifølge TV 2s beregninger.

Rektorer har gått ut og kalt situasjonen i norsk skole en krise.



Det var imidlertid ingenting å si på oppmøtet på Åsane-skolen da en stor, blå buss rullet inn i skolegården mandag. Da Høyre-leder Erna Solberg gikk ut av bussen, ble hun fort omringet av flere titalls elever.

For ungdommen i hjembyen Bergen er den tidligere statsministeren en stor stjerne.

Hun er invitert her av sine kollegaer i Bergen Høyre, som mener ungdomsskolen har funnet en formel, et system, som kan hindre det noen kaller skolevegring, andre ufrivillig fravær.

Rektor Fjeldstad og Åstveit skole kombinerer ulike programmer i et system som skal sørge for at hver enkelt elev blir sett.

Lykkes med screening

Skolen har i flere år jobbet systematisk med å forsøke å fange opp de som sliter, før det går for lang tid. Noen lykkes de med, andre ikke, forteller rektoren.



– Vi har en gjennomgående systematikk i arbeidet vi driver med. Blant annet screener vi elevene fire til fem ganger i året.

Denne screeningen, gjort med gjentakende spørreskjemaer, har bidratt til at rundt 400 av 470 elever har bedt om hjelp. Det innebærer alt fra en samtale til tre år med tett oppfølgning av ulike fagpersoner.

Før skolen startet med den systematiske screeningen i 2019, var dette tallet på under 50 elever.

– Jeg må si at dette var imponerende systematisk, både på skole- og klassenivå, og ned til hvert enkelt individ, sier Solberg etter å ha hørt ansatte og elever ved skolen fortelle om arbeidet sitt.

– Det sier noe når 400 av 470 elever har bedt om samtaler med voksne om små eller store problemer, fortsetter Høyre-lederen.

Erna Solberg og Christine Meyer var blant delegasjonen fra Høyre som besøkte skolen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Utfordringene er store

Høyre-lederen er bekymret for konsekvensene av de høye fraværstallene.

– Utfordringene blant unge er store. Det går utover det de lærer på skolen, og det går selvfølgelig utover hele deres livskvalitet. Det er kjempeviktig å jobbe systematisk med å kunne gi hjelp og vite at du kan spørre om hjelp.

Høyt fravær øker sjansen for at eleven dropper ut av skolen. Derfor ønsker Høyre å ta et kraftgrep mot skolevegring.

Partiet ønsker å innføre en form for fraværsgrense også i ungdomsskolen. En grense for hvor mye en elev kan være borte fra skolen, før skolen plikter å følge opp.

– En fraværsgrense, eller en oppfølgingsplikt hvis folk har stort fravær, kan ikke fungere som i videregående skole. Du har alltid lov til å gå på skolen. Det viktige med en slik grense er at det gir en plikt til skolen om å følge opp tettere, forklarer Høyre-lederen.

Eli Fjeldstad, rektor ved Åstveit skole. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ønsker grep i Bergen

I Bergen ønsker partiet i første omgang å sikre at alle skoler har tydelig fraværsføring og registrering første skoledag, og samtidig følge opp tidlig med tett skole-hjemsamarbeid og bruk av Oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og andre tiltak som gir elever flere alternative veier til å fullføre skolen.

Her er det i dag ulik praksis på ulike skoler. De ønsker at flere skoler skal gjøre som Åstveit, hvor de jobbes systematisk og tverrfaglig, forteller Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer.

– Vi ønsker ikke bare at fraværet skal kartlegges, men at det følger noen aksjoner når fraværet blir for høy, fortsetter hun.

– Så det er ikke snakk om å straffe elever som høyt fravær?

– Nei, tvert imot. Det skal være for å vise omsorg. At vi ønsker at elevene skal komme på skolen. At det er en viktig del av det å bli voksen.

Eric Skaar (15) og Elise Simonsen (14) går i 10. klasse på Åstveit skole. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Kan oppleves som en straff

Rektor Fjeldstad håper en slik grense kan være positiv, men frykter at det for elevene selv nettopp kan oppleves som en straff.

– Jeg tenker i utgangspunktet at hvis det fører til tettere oppfølgning, så er det bra. Det jeg er redd for er at det kan oppleves som en straff. Jeg mener at det å møte elevene på en tverrfaglig måte, er det som vil fungere best, sier rektoren.

På Åstveit blir også elevene selv involvert i arbeidet med å hindre at andre elever faller fra. Disse er kjent med hva som får elever til å slutte å møte opp på skolen.

– Det kan være noen kommer i feil miljø, får feile venner. Det er vanskelig om hele gjengen ikke kommer på skolen. Det vi da pleier å gjøre er å ta hele den vennegjengen og vi forsøker å gjøre skolen til en gøy ting og et trygt sted å være, sier 10.-klassing Eric Skaar (15).

– Hvis du er uheldig å komme inn i feil miljø, så kan du ha vanskelig utover ungdomsskolen, legger Elise Simonsen (14) til.