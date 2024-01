– Utfordringen er biler

PÅ VEI: Sykepleier Risten Buljo lar seg ikke stoppe av over 40 kuldegrader. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

Gradestokken viser 42,6 minusgrader. Det er kaldt selv til Kautokeino å være.

I 2017 var det 42,4 men før det må vi helt tilbake til 1999 for å finne så lave temperaturer.

Mens noen kan ta hjemmekontor i det kalde været, må andre på jobb. Sykepleier Risten Buljo jobber i Hjemmesykepleien og er blant dem. I isnende kulde setter hun seg i bilen og drar til en bruker.

– Han bor alene. Vi skal sjekke om han har det varmt og godt i huset, sier hun.

SIBIRKULDE: Snøen ligger som et teppe over Kautokeino. Men de har opplevd verre. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

Brukeren hun skal til er Øyvind Vandbakk (87), en bruker de er hos hver dag.

– Jeg har strømmen på for fullt, sier Vandbakk når han åpner døren.

På seg har han en tjukk ullgenser, som han har funnet fram for anledningen. Men han har vært ute en vinternatt før.

– Da jeg kom hit i januar 1965 var det jo 50 kuldegrader.

– Levde med kulda

Han husker ikke noe dramatikk fra den tiden. Øyelokkene ble litt stive da han var ute og gikk, men ellers klarte han seg bra, forteller han.

– Jeg beundrer de som bodde her for 100 år siden. Da levde de med kulda.

Det er ikke bare i Kautokeino at det er iskaldt. Lengre sør er det også uvanlig kaldt, og flere kommuner har satt inn krisestab for å takle de enorme mengdene med snø som har kommet.

Til tross for det er mye kaldere i Kautokeino, har Vandbakk forståelse for at oslofolket fryser.

PÅ MED GENSEREN: Den gode ullgenseren blir ikke brukt ofte, men nå har Øyvind Vandbakk funnet den frem, Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

– Det er uvant for dem. Jeg føler med de.

Selv er han ikke fra Kautokeino, men har bodd der siden 1965.

– Jeg startet som turnuslege i Hammerfest og så Alta. Så arbeidet jeg meg sørover til Kautokeino, sier han med et smil.

For sykepleier Buljo er Vandbakk ett av flere stopp den dagen. Det kan ofte være en times kjøring fra bruker til bruker, forteller hun.

I tillegg til utfordrende værforhold, er det flere ting som kan by på problemer:

HJELPER: Buljo forteller at de hjelper brukere med det de skulle trenge der og da. Foto: Daniel Berg Fosseng/ TV 2

– Det som er utfordringen er biler, sier Buljo.

Hun utdyper:

– Bilen fungerer kanskje ikke når det er så kaldt. Når det er så lange avstander må man kle seg godt i tilfelle bilen stopper.

– Det er litt spesielt når det er så kaldt, men vi er ganske vant med kuldeperioder. Vi er forberedt, legger hun til.

Problemer for elbiler

Starten på året begynte med mye snø flere steder, og skapte problemer både nord og sør.

I Larvik måtte det bli gjort harde prioriteringer for hvem hjemmetjenesten skulle dra ut til.

– Det var utfordringer med å få folk på jobb. Da vi først kom på jobb var biler og kontorer nedsnødd, sier virksomhetsleder for hjemmetjenester Heidi Larsen.

De ble nødt til å prioritere hvem de skulle dra ut til. Noen besøk måtte de avlyse.

ARENDAL: Det måkes for harde livet rundt om i landet. I Arendal har det kommet store mengder med snø. Foto: Elias Håvrstein/ TV 2

Men problemene er ikke over ennå.

Snøen har de fått bedre kontroll på, men den isnende kulda skaper også problemer.

– Nesten alle bilene våre er elbiler, utenom natt-tjenesten. Kulda spiser opp rekkevidden.

Det gjør at de må planlegge for å ha reservebiler, og låne biler fra andre steder.

Så langt har de klart å komme seg fram. Da det stod på som verst tok flere ansatte beina fatt og gikk til de ulike brukerne. Larsen berømmer de ansatte for innsatsen de har lagt ned.

– Vi opplever veldig mye forståelse. De ansatte er og veldig løsningsorienterte.